Sinisa Mihajlovic, l’annuncio della moglie Arianna spiazza tutti: ecco cosa ha scritto sui social

Nel corso delle ultime ore le pagine dei principali giornali di cronaca rosa stanno dedicando ampio spazio ad Arianna Mihajlovic. Il motivo? La moglie di Sinisa Mihajlovic si è lasciata andare ad un lungo sfogo social che non è passato inosservato. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato la donna.

La morte di Sinisa Mihajlovic ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti noi. Ricordiamo che il cuore dell’allenatore ha smesso di battere il 16 dicembre scorso dopo una lunga battaglia contro un brutto male. A due mesi dalla sua scomparsa, la moglie dell’ex calciatore, Arianna, ha scritto sulla sua pagina social delle parole che non sono passate inosservate.

Arianna Mihajlovic è molto attiva sui social dove, in questo periodo, condivide spesso scatti che la immortalano al suo grande amore, suo marito Sinisa. Qualche giorno fa la moglie dell’ex calciatore si è lasciata andare ad un vero e proprio sfogo social che ha conquistato il cuore di moltissime persone.

Queste sono state le parole che la donna ha scritto in merito al triste periodo che sta vivendo:

Faccio fatica a tirar fuori le mie emozioni… è il mio stile, il mio vissuto che nessuno di voi conosce! Preferisco sempre farmi vedere sorridente, forte, truccata e ben vestita… In realtà il mio cuore piange specialmente quando sono sola! Questo è il mio modo di elaborare il lutto! Non so se sia giusto o sbagliato… Ma questa sono io.