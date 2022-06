Virginia Raffaela, è esplosa la passione con Claudio Baglioni? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Virginia Raffaele che ha lasciato tutto il mondo del web a bocca aperta. Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, tra la comica e Claudio Baglioni sarebbe scoppiata la passione. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Virginia Raffaele non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Dopo essere stata avvistata qualche tempo fà con un noto attore, adesso la comica è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono stati alcuni rumors i quali rivelerebbero una presunta relazione con Claudio Baglioni.

A diffondere la notizia sul web è stata Deianira Marzano la quale ha ricevuto una serie di messaggi da parte di alcuni utenti del web che avrebbero avvistato la donna in un concerto dell’artista. Questo è quello che scrive un suo follower:

Lui è stato a un suo spettacolo in teatro, lei era al concerto di lui dietro le quinte e la manager di Claudio ha commentato ‘siete bellissimi’.

Virginia Raffaele pubblica una foto con Claudio Baglioni

Tuttavia ad alimentare le chiacchiere sul loro presunto flirt è stata la stessa comica. Infatti, nel corso delle ultime ore, la Raffaele ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che la ritrae insieme al noto cantautore. Queste sono le parole che si possono leggere nella didascalia:

Eccoci qui. Accorrete pubblico, gente, grandi e piccoli, al suo numero “magico”

Tra gli hashtag c’è “#1&2” il quale fa riferimento ad una canzone di Claudio Baglioni la quale parla di un’infatuazione incontrollabile. L’immagine risale alla sera prima del concerto del cantautore a Roma, alle terme di Caracalla. Tuttavia, per ora i diretti interessati non si sono espressi in merito alla vicenda.