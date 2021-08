Qualcuno la ricorderà per aver partecipato alla fortunata trasmissione Vite al limite. Dopo la sua partecipazione al programma era diventata una vera e propria star di Tik Tok. Stiamo parlando di Gina Marie Krasley, scomparsa prematuramente all’età di 30 anni. Il canale originale che manda in onda il format ha voluto ricordare pubblicamente la donna.

Gina Marie Krasley è morta all’età di 30 anni. La donna si era fatta conoscere durante la sua partecipazione al programma Vite al limite. Successivamente, anche grazie alla sua passione per il ballo, la donna era diventata una vera e propria star di Tik Tok.

Dopo la notizia della sua prematura scomparsa, il canale originale che manda in onda il format ha voluto ricordare pubblicamente la donna con queste parole:

Per chi non ha avuto modo di conoscerla, ricordiamo che Gina Marie Krasley è stata la protagonista dell’ottava edizione del programma. Qui ha svelato tutti i suoi problemi alimentari con i quali conviveva da quando era bambina.

Come da lei stessa dichiarato, i suoi problemi con il cibo sono iniziati dopo che Gina Marie Krasley ha subìto degli abusi fisici e verbali da parte del padre. In questa drammatica situazione la donna trovava conforto esclusivamente nel cibo. Il cibo, inoltre, aveva influenzato molto anche la relazione con la moglie Beth.

Dopo la partecipazione a Vite al limte Gina Marie, anche grazie alla sua passione per il ballo, era diventata una star su Tik Tok. Queste sono state le parole comparse nel suo necrologio:

La sua più grande passione era ballare e inventava balli con sua sorella e i bambini del quartiere che crescevano. Su Tiktok ha dato il via alla tendenza “la danza non ha limiti di dimensioni” e ha sognato di aprire un giorno uno studio di danza per bambini con bisogni speciali. Gina una volta è apparsa in un film quando era più giovane chiamato Walking to the Waterline e le piaceva giocare ai videogiochi e passare il tempo con la sua famiglia.