Dopo un percorso lungo, tortuoso e a tratti anche triste sotto alcuni aspetti, la gioia più grande della vita di Vittoria Deganello, ex tronista di Uomini e Donne, è finalmente arrivata. Nella giornata di ieri, infatti, la bellissima modella è diventata mamma per la prima volta. La sua piccola, come annunciato da lei sui social, si chiama Ginevra e gode di ottima salute.

Credit: vittoriadeganello – Instagram

Era l’ottobre scorso quando Vittoria Deganello, ex tronista del noto dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, annunciava al mondo social di essere incinta per la prima volta.

Sei risorsa, sei il cielo e sei il mondo. Io e te… Ti amo.

Queste le parole dell’influencer a corredo delle foto scattate durante la prima ecografia del bebè che portava in grembo.

Nessuna traccia, già da allora, di chi potesse essere il papà della bimba. Successivamente si è scoperto che a concepire insieme a Vittoria era stato il calciatore Alessandro Murgia, che però poco prima della scoperta della gravidanza stessa aveva deciso di prendere una strada diversa.

Il calciatore ha da sempre dichiarato di voler riconoscere e prendersi cura della piccola, ma allo stesso tempo aveva chiuso ad ogni possibilità di riconciliarsi con Vittoria.

A riguardo, la Deganello aveva detto che non avrebbe mai voluto dover affrontare una gravidanza da sola, ma ha affrontato la scelta con molta maturità e consapevolezza. Scelta che ha poi definito come la migliore della sua vita.

Vittoria Deganello e la nascita della piccola Ginevra

I nove mesi di gravidanza si sono conclusi ieri e la piccola Ginevra è finalmente arrivata tra le braccia della sua mamma. L’influencer ha pubblicato alcune foto scattate poco dopo il parto, che la immortalano con la sua piccola in braccio, stanca ma felicissima.

Credit: vittoriadeganello – Instagram

“Non vedo l’ora di vivere la mia vita insieme a te“: queste le poche ma molto significative parole scritte dalla modella a corredo delle immagini.

In molti hanno voluto fare gli auguri a Vittoria e Ginevra. Tra i tanti è spuntato anche il commento di Clarissa Marchese, amica di Vittoria e anche lei ex volto di Uomini e Donne, che qualche giorno fa ha dato alla luce il piccolo Christian, suo secondo genito.