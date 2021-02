Vittorio Brumotti aggredito di nuovo a Brescia :”È stata la più brutta”

Non c’è pace per l’inviato di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti e la sua troupe sono stati aggrediti a Brescia, in via Rizzo, nella giornata di sabato 20 febbraio 2021. Per fortuna il peggio è passato, Manon è stato semplice.

Il giornalista e i suoi tecnici sono stati aggrediti da tre spacciatori con violenti calci, pugni e sputi durante le riprese del giro di spaccio. I danni sono stati importanti: è stato danneggiato anche il furgone, due telecamere e l’immancabile bicicletta.

L’inviato del Tg satirico di Antonio Ricci fortunatamente sta bene, l’uomo ha commentato sui social il brutto episodio spiegando la paura che ha vissuto in quegli attimi:

È l’aggressione più violenta che abbia mai subito. Ho temuto il peggio, ma questo non mi scoraggia ad andare avanti nella battaglia per liberare le piazze d’Italia dalla droga.

L’aggressione è stata sventata dalle Forze dell’Ordine che sono prontamente intervenuti e hanno ristabilito l’ordine portando in caserma gli assalitori per verificarne i documenti. Insomma, il peggio è passato.

Vittorio Brumotti ora sta dedicando molto tempo anche alla sua vita privata. Ha ritrovato l’amore con Annachiara Zoppas, la giovane ereditiera con il quale ha ritrovato la felicità dopo la fine con Giorgia Palmas. I due insieme hanno grandi progetti.

Il feeling è così importante che si pensa già a un matrimonio e a un figlio. Insomma, tutto bene quel che finisce bene.