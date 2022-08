Vittorio Sgarbi è da sempre un personaggio controverso sia nella politica che nel mondo dello spettacolo italiano. Un uomo carico di cultura: Sgarbi è infatti un critico d’arte nonché sindaco e a volte si diletta nei salotti TV come opinionista.

Ma a mettere quest’uomo poliedrico al centro delle polemiche, di volta in volta, è il suo temperamento irascibile e litigioso. Spesso Sgarbi si rende protagonista di discussioni furibonde nelle quali, a volte, si arriva anche ad insulti pesanti. Non è ancora chiaro se questo comportamento faccia parte di un personaggio costruito appositamente per fare audience.

Se davvero il carattere del critico d’arte è così irruento, ma una cosa è sicura: Sgarbi sa come far parlare di sé. Meno conosciuti del padre, senza dubbio, sono i tre figli di Sgarbi: Alba, Carlo ed Evelina. Questi ragazzi hanno molti tratti in comune con il loro papà ma, probabilmente, il carattere non è tra questi.

Di recenti, infatti, i riflettori sono puntati sulla più piccola dei figli di Sgarbi: Evelina. La ragazza è molto riservata e evita i riflettori, non sentendosi pronta ad esporsi davanti al grande pubblico. Di recente lei e suo padre hanno avuto una lite davvero furibonda che li ha portati ad allontanarsi sensibilmente.

A raccontare l’accaduto è stato lo stesso Sgarbi, nel corso di un’intervista. Ecco cosa è successo: Alfonso Signorini aveva proposto ad Evelina di partecipare al suo GF vip. La giovane, però, ha preferito rifiutare, scatenando così l’ira di suo padre.

Vittorio Sgarbi è convinto che il rifiuto della figlia sia stato un gesto avventato e sconsiderato, dato che la partecipazione al GF Vip rappresenta per il critico d’arte un guadagno facile e un trampolino di lancio per il piccolo schermo.

Evelina, dal canto suo, ha preferito non partecipare al reality prevedendo l’ondata di pettegolezzi che l’avrebbero investita, consapevole del fatto che non sarebbe stata in grado di gestirli: la giovane non è affatto abituata alle dinamiche, a volte crudeli, dello show business.