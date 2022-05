Vittorio Sgarbi è tornato protagonista nei giorni scorsi del gossip nostrano con la lite furiosa al Maurizio Costanzo Show con Giampiero Mughini. Dopo un dibattito sulla guerra in Ucraina i due sono arrivati alle mani per diversità di vedute.

Spintoni e offese fino a quanto Vittorio non è caduto rovinosamente per terra. Al termine della trasmissione poi i due si sono stretti la mano per una pace che in realtà somiglia più ad una tregua visto che non è la prima volta che i due arrivano allo scontro.

Ma Vittorio Sgarbi intervistato nelle scorse ore dal portale MowMag è tornato anche ad attaccare i Ferragnez, compreso il lavoro dell’influencer.

Già tempo fa Vittorio aveva criticato gli influencer definendoli “un pi**a che lucra su persone incapaci di scegliersi da soli un paio di scarpe”.

Stavolta ha rincarato la dose attaccando sia Fedez che Chiara Ferragni. “Adesso penso anche peggio perché secondo me il pi**a, cioè l’influencer pi**a, non è capace neanche di scegliersi le cose per sé. Come quella lì che si chiama Ferragni o Merdagni… ha degli zatteroni talmente schifosi che avrebbe bisogno di un influencer che le dica cosa prendere perché lei non sa quel ca**o che fa. Cioè già ha preso un fidanzato che non si può guardare, un mezzo marito” – le parole del critico d’arte.

Fonte: web

E ancora ha aggiunto sulla coppia d’oro del web:

“A parer mio, avrebbe davvero bisogno di qualcuno che la influenzi. Quelli che comprano dalla Ferragni sono un milione di sfaticati incapaci che comprano perché vedono questa vecchia befana che, a fianco di un rinco****nito, propone delle cose per scemi”.

Al momento sia Fedez che Chiara Ferragni non hanno commentato le parole di Vittorio Sgarbi. Chiara ha da poco compiuto 35 anni e si sta godendo alcuni giorni di vacanza in Sicilia insieme a tutta la famiglia.