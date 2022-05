Vladimir Luxuria mette in guardia i naufraghi: “Attenzione al gatto e la volpe”. Con chi ce l’ha?

Per l'opinionista meglio fare attenzione al comportamento di due concorrenti.

Da quando i naufraghi sull’Isola dei Famosi sono stati divisi in due gruppi i nervi si sono fatti molto tesi. Da un lato il gruppo composto da Guendalina, Edoardo, Carmen, Alessandro, Nicolas e Nick. Dall’altra Estefania, Clemente, Laura, Marco, Blind e Roger.

I battibecchi sono continui e anche ieri sera in puntata non sono stati da meno. Soprattutto Nicolas e Clemente si sono beccati pesantemente arrivando anche a delle minacce, così come detto da Nicolas.

Alla fine decisivo è stato l’intervento di Alvin che ha invitato tutti alla calma.

Chiaro che i leader dei due gruppi sono Nicolas da una parte e i coniugi Russo dall’altra. Sono loro i naufraghi più forti e le accuse diventano reciproche.

Da un lato c’è chi accusa l’attore di fare il doppiogioco, “A noi ci dice una cosa contro Guendalina e poi quando arriva lei cambia idea, Nicolas è stato smascherato perché lui viene di qua parla male di Guendalina per farla votare da lui e così lui ne esce pulito” – le accuse di Estefania.

Fonte: web

Anche Laura Maddaloni è dello stesso avviso. “Io non sono certa che Nicolas dica la verità, ma la pulce nell’orecchio chi me la sta mettendo? Laura e Clemente che amano le discussioni. Vogliono fare fuori Nicolas. Sono falsi” – le sue parole.

Dall’altra parte c’è chi accusa i coniugi di essere complottisti. Guendalina ne è sicura: “I coniugi complotto saranno presto smascherati”.

“Con Alessandro e con me hanno fatto lo stesso gioco manipolatorio. Io a Guendalina ho detto tutto. Io ci sono rimasto male perché avevo stima di loro ma di sportivo non hanno nulla” – le parole di Clemente che ha cercato di difendersi.

A quel punto dallo studio è intervenuta Vladimir Luxuria: “Attenzione al gatto e la volpe. A me chi vuole far litigare chi va d’accordo mi mette tristezza” – ha sentenziato.