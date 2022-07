Vladimir Luxuria, il retroscena su Francesca Pascale: “Per Berlusconi lei era…”

Vladimir Luxuria è sempre molto attenta ai diritti LGBTQ+ e porta avanti da anni alcune lotte per la libertà. Di recente ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti dove ha parlato del recente matrimonio tra Francesca Pascale e Paola Turci.

Vladimir ha raccontato anche alcuni aneddoti sulla coppia. Secondo l’ex opinionista dell’Isola dei Famosi Francesca e Paola avrebbero fatto la tessera di GayLib e dell’Arci.

Una notizia accolta con entusiasmo da Vladimir che da quel momento strinse un rapporto di amicizia con Francesca tanto che l’ex compagna di Silvio Berlusconi la ricontattò per partecipare poi all’inaugurazione del Gay Village a Roma.

Vladimir ha provato a chiarire anche i possibili motivi per cui lei e Berlusconi poi si sarebbero lasciati. Ha raccontato di un aneddoto di quando la Pascale ha contattò per invitarla ad Arcore per parlare con il cavaliere.

“Risultato? Lui diede libertà di voto ai suoi parlamentari sulle unioni civili” – ha detto credendo sotto anche l’influenza proprio della Pascale.

“E’ una donna coraggiosa. E’ diventata scomoda per quel giro e quindi si è separata da Berlusconi” – ha ammesso Vladimir.

Ma se è molto amica della coppia come mai Vladimir non era presente al matrimonio? Il motivo lo ha svelato proprio lei. L’ex parlamentare era infatti impegnata come madrina al Pride di Catania ma ha aggiunto che con il cuore era lì insieme a loro.

Vladimir ha avuto modo di lavorare negli ultimi mesi a stretto contatto con Ilary Blasi grazie al suo ruolo di opinionista. Parlando della vicenda ha svelato come la Blasi sia molto brava a non far carpire problemi quando è a lavoro.

“Ilary non fa mai pesare gli altri i suoi problemi, tende sempre ad essere allegra e vivace. Lei è una tosta, sicuramente sa come affrontare questa situazione” – ha detto.