Francesca Pascale e il mantenimento da capogiro dopo l’addio a Silvio Berlusconi

In questi ultimi giorni il nome di Francesca Pascale sta occupando le principali pagine di cronaca rosa. Dopo essere convolata a nozze con la cantante Paola Turci, la donna si sta rendendo protagonista di numerosi gossip. Tra i tanti, stanno trapelando alcune informazioni riguardo il mantenimento da capogiro concordato con il suo ex Silvio Berlusconi.

Dopo che la relazione tra Francesca Pascale e Silvio Berlusconi è naufragata, la donna ha ritrovato il sorriso al fianco della cantante Paola Turci con la quale è convolata a nozze lo scorso sabato 2 luglio. Stando a quanto pubblicato dal giornale ‘Libero Quotidiano’, dopo la fine della loro relazione la Pascale e Silvio Berlusconi avrebbero concordato un mantenimento da capogiro.

Ricordiamo che Francesca Pascale e Silvio Berlusconi sono stati insieme per ben 10 anni e, dopo la fine della loro storia, pare che i due abbiano lavorato ad un accordo milionario. Il giornale ‘Libero Quotidiano’ ha svelato che ci sarebbero delle cifre da capogiro.

Francesca Pascale e le cifre shock del mantenimento dopo l’addio a Silvio Berlusconi

L’accordo dovrebbe prevedere una cifra di due milioni di euro per ogni anno di relazione. Oltre a ciò si aggiungono 100 mila euro al mese che l’ex premier dovrebbe dare alla Pascale come mantenimento dello stato di benessere acquisito durante gli anni della loro relazione.

Le voci sul mantenimento da capogiro di Silvio Berlusconi nei confronti di Francesca Pascale sta facendo il giro del web. Dopo la divulgazione della notizia i diretti interessati non hanno smentito né confermato le voci in circolazione. Sono molti coloro che in questi giorni si stanno ponendo alcune domande.

Alcuni utenti, infatti, si stanno chiedendo se Francesca Pascale continuerà a ricevere questo mantenimento da capogiro da parte dell’ex premier anche dopo il suo matrimonio con Paola Turci. Ricordiamo che le due donne sono convolate a nozze, pronunciando il fatidico sì, lo scorso 2 luglio in Toscana, precisamente nel comune di Montalcino.