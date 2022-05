Vladimir Luxuria, sapete dove vive? È la stessa casa da 20 anni

Vladimir Luxuria non ha bisogno di presentazioni. Personaggio televisivo, ex membro del Parlamento Italiano, la stiamo vedendo in questo periodo all’Isola dei Famosi nella veste di opinionista in studio insieme a Nicola Savino.

In passato Vladimir è stata però anche dall’altro lato della medaglia avendo partecipato come concorrente e non solo, perché trionfò nel 2008 in finale contro Belen Rodriguez.

Oltre all’isola ha preso parte a diversi reality e programmi televisivi di successo, come ad esempio Tale & Quale Show, lo show condotto da Carlo Conti.

Accanto alla sua popolarità televisiva, sapete dove vive Vladimir Luxuria? La donna non ha mai cambiato casa da 20 anni e vive in un quartiere della capitale.

Vladimir ha sempre vissuto a Roma da quando a 18 anni andò via dalla sua Foggia per trasferirsi nella capitale. Da 20 anni vive nel quartiere Pigneto in un appartamento di 180 metri quadri.

Lo stile è molto minimal ma al tempo stesso raffinato e ricercato. I pavimenti sono in marmo veronese rosa e le pareti colori pastello.

La sua zona della casa preferita? “Il mio studio con i libri, il computer e le foto della mia nipotina e il grande armadio a muro con maniglie in marmo a forma irregolare, il divano bianco sdraiabile sonnifero, lampada anni ’70 tipo casco dal parrucchiere, tanti oggetti artigianali ricevuti in dono da artisti persino più squilibrati di me” – ha rivelato in un’intervista rilasciata al sito architettoconsiglia.com.

Nonostante la popolarità Vladimir è molto riservata e per questo non appaiono immagini della sua casa sui social. Vladimir nella sua vita non si è mai tirata indietro e porta avanti la sua battaglia per i diritti Lgbtq. A tal riguardo come presidente del Lovers Festival ha appoggiato la candidatura di Torino all’Europride 2026.

“Penso che Torino sia una città magica, che mi ha dato tante soddisfazioni e amicizie. Auspico quindi un Europride nel 2026, anno in cui il Lovers festeggerà 40 anni” – ha detto.