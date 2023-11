Vladimir Luxuria sulla relazione aperta con Danilo: ecco tutta la verità

In occasione di un’intervista rilasciata a il settimanale “Nuovo”, Vladimir Luxuria si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni in merito alla sua vita privata. Nel dettaglio, la donna ha svelato tutta la verità sulla sua relazione aperta con Danilo Zanvit Stencher.

Da quando è uscita allo scoperto con il suo nuovo fidanzato Danilo Zanvit Stencher, Vladimir Luxuria è finita nell’occhio del ciclone. La celebre attivista ha ufficializzato la sua relazione con il 27enne durante un’intervista rilasciata in una puntata di Pomeriggio 5.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Danilo Zanvit Stecher (@dandaniuz)

Tuttavia, la donna ha parlato di “relazione aperta“. Ebbene si, ognuno dei due ha deciso di godere della propria libertà senza nessun vincolo:

Io e lui abbiamo una relazione aperta. Cosa significa per me? Tutti e due cerchiamo di proteggere i nostri spazi di libertà, anche se di fatto questo non succede: siamo davvero legati e anche molto gelosi l’uno dell’altra. Insomma, ho trovato una persona capace di fare tante cose: è un grande esperto di tecnologia e mi aiuta pure a risolvere i problemi domestici.

Certamente, l’attrazione fisica è importante per Vladimir ma non tanto come l’attrazione mentale. Pertanto, è la chimica ad aver fatto scattare quella scintilla per la quale oggi i due fanno ormai coppia fissa:

Se c’è attrazione tra noi? Sì, ma c’è soprattutto attrazione intellettuale: anche perché la passione fisica può cambiare, ma il feeling e l’affinità elettiva rimangono. E lui è una persona molto colta, con la quale posso parlare di tutto.

La coppia si conosce da oltre 15 anni, così come testimoniano alcune immagini emerse in rete. Infine, a Pomeriggio 5, dopo aver parlato dell’amicizia nata tra il suo fidanzato e Bastian Muller grazie a lei, ha affermato che la differenza d’età non è un problema: