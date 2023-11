Vladimir Luxuria, emerso chi è il suo fidanzato: è il migliore amico di Bastian Muller e Ilary Blasi

Dopo l’intervista rilasciata nell’ultima puntata di Verissimo, Vladimir Luxuria sta facendo molto parlare di sé. Nel salotto di Silvia Toffanin, infatti, l’opinionista tv ha rivelato di avere un nuovo amore. Dopo le sue dichiarazioni, è subito scatta la caccia all’uomo e nel corso delle ultime ore sono emersi a riguardo una serie di dettagli inaspettati.

Con queste parole Vladimir Luxuria ha reso pubblica la notizia della sua frequentazione:

Voglio fare un altro coming out. Ho un amico speciale. Anche lui ha concordato che era il momento di dirlo. È più giovane di me, la storia va avanti da un po’ di tempo. Mamma una volta l’ha visto ma non gliel’ho presentato come amico speciale. È cominciata come una relazione aperta, ci vedevamo con libertà. Io ho un carattere un po’ indipendente e con alcuni mi sono sentita spesso chiusa. È una cosa psicologica: ci diciamo di essere una coppia aperta ma in realtà siamo estremamente gelosi l’uno dell’altra e non ci tradiamo. Però ufficialmente dobbiamo dirlo, lo so sono strana.