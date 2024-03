“Voglio raccontare ciò che mi è successo…” Lo sfogo di Benedetta Rossi sui social: vuole mettere tutti in guardia

Benedetta Rossi ci ha messo un’altra volta la faccia. La nota food blogger ha pubblicato un video definendolo “di servizio”. Questa volta non per raccontare una delle sue deliziose preparazioni culinarie ma per mettere in guardia i tanti che la seguono di una nuova truffa. La vittima questa volta è sua zia Rossella che ha convinto a fare un video insieme a lei per raccontare i dettagli della frode.

Nonostante la timidezza e la vergogna per le se azioni avventate la donna ha accettato perché:

“Voglio raccontare ciò che mi è successo perché non deve succedere più a nessuno, specialmente alle mamme”

Una persona chiama a casa di zia Rossella dicendole che il figlio aveva investito una donna con una bambina e che sarebbe stato portato in questura in pochi minuti. In prigione avrebbe avuto bisogno di soldi, pregavano quindi la donna di lasciare una busta con del denaro nella cassetta delle poste perché a breve alcuni agenti l’avrebbero ritirata. L’ingenua donna ha fornito così l’indirizzo di casa sua e ha seguito le istruzioni, sconvolta dal panico e dalla paura per il figlio. A sua discolpa ha raccontato che i truffatori conoscevano moltissimi dettagli sulla sua famiglia e che quindi non ha avuto motivo di dubitare la veridicità di ciò che le dicevano.

I followers hanno apprezzato il post commentando positivamente il coraggio della zia e l’utilità delle informazioni. Benedetta Rossi è un volto noto nel programmi di intrattenimento culinario. Diventata ormai un volto familiare e rassicurante per tutti coloro che seguono le sue ricette questa volta ha voluto dedicare i suoi consigli non alla cucina ma al pubblico servizio.

Purtroppo girano numerose truffe soprattutto a scapito dei più deboli, come anziani e persone incaute ed è importante denunciarle con ogni mezzo. Sicuramente il post di Benedetta è servito quanto meno a rallentare le attività dei truffatori e ad aprire gli occhi ai futuri malcapitati.

Leggi anche: Benedetta Rossi, ecco cosa faceva prima di diventare famosa e qual è il suo titolo di studio