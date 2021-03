Volto di Temptation Island si lascia andare ad una dolorosa confessione: “Ero incinta di due mesi e mezzo, non c’è più battito”

Non ha avuto un passato semplice, ora l’ex volto di Temptation Island ha confessato un altro doloroso momento della sua vita. Giada Giovanelli e Francesco Branco hanno infatti perso un bambino al secondo mese di gravidanza.

A darne notizia è l’influencer che, con grande forza e coraggio, ha raccontato cos’è successo ai suoi numerosi follower. Una notizia inaspettata, data dopo mesi di silenzio ma con grande empatia verso i suoi interlocutori. Il racconto inizia così:

Ero incinta di due mesi e mezzo ma nell’ultima ecografia, il battito non c’era più. È stata un po’ una batosta perché avevo perso le speranze di rimanere incinta, ci ero rimasta, mi dicono questa cosa e mi viene da dire vaff***.

Il racconto è rivolto soprattutto alle giovani ragazze e a tutte le donne che hanno avuto un’esperienza così tremenda. Giada Giovanelli si è documentata scoprendo, amaramente, che molte persone hanno difficoltà a raccontare questa tremenda esperienza:

La maggior parte delle donne non lo dice per vergogna e mi chiedo perché. Voglio dirvi di non sentirvi sole. All’inizio mi sono sentita sbagliata, sfigata, triste, depressa, sono arrivata a casa e ho spaccato un mobile. Non lasciatevi andare, non buttatevi sul divano. Non è colpa vostra, sono cose che nella vita accadono.

Anche se siamo inca***te cerchiamo di non rovinarci il resto. Io ho pianto ma il giorno dopo sono andata a lavoro con gli occhi gonfi, ho cercato di fare le cose che mi piacevano, le cose di casa. Piano piano vedrete che starete meglio anche se questa cosa non si cancellerà mai. Solo chi ci è passato può capire il dolore che si prova.

Oggi, l’influencer ha spiegato di dover rivolgersi ad un bravo ginecologo per capire come procedere per il raschiamento. Ci ha tenuto anche a ringraziare tutti i suoi fan e tutte le persone che hanno mandato un messaggio per esprimere la loro vicinanza.