Baby modella di 8 anni va a convivere con influencer di 13 anni: insorge la rete che prende di mira i genitori dei ragazzi

Mila Maxanets è una bambina di appena 8 anni e, malgrado la sua giovanissima età, sta già facendo parecchio parlare di sé. Difatti, la piccola è una influencer e modella estremamente celebre in Ucraina. Alcuni giorni fa ha annunciato di aver assunto la decisione di convivere con il suo attuale fidanzatino, Pavel Pai, anch’egli professione influencer, a sua volta giovanissimo: è un semplice ragazzino di 13 anni.

I loro scatti sono rapidamente circolati sui social network. In rete posano come una coppia adulta e le immagini condivise avevano generato notevole scalpore. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la notizia del trasferimento. Evidentemente, gli stessi genitori di Mila Maxanets hanno prestato il proprio consenso a tale iniziativa.

Fin da subito hanno voluto mettere in chiaro che nei loro obiettivi non ci fosse in alcuna maniera l’idea di speculare sulla notorietà della piccolina. Inoltre, per le famiglie coinvolte, i due ragazzini hanno diritto di comportarsi come ritengono più opportuno.

Esternazioni con cui i follower non si sono, ovviamente, ritenuti d’accordo. Non a caso circola la voce secondo cui la madre sproni la bambina per far sì che si crei su Instagram una carriera. La vicenda è stata commentata pure da Anna Malyar, avvocata e criminologa.

Senza pensarci su due volte né peli sulla lingua, la Malyar ha attaccato i genitori: Mila Maxanets ha milioni di followers e costituisce un vero idolo per i minori. Secondo la donna c’è il concreto rischio che i fan desiderino emularla e, di conseguenza, diventino preda dei pedofili.

In così tenera età è impensabile per una ragazzina andare a convivere con il fidanzato, quando nulla si sa dell’amore. Ciò – ha concluso la Malyar – va contro il regolare sviluppo dei bambini. Non sufficientemente paghi dallo scalpore destato, Mila e Pavel avrebbero perfino improvvisato, sui relativi profili Instagram, una cerimonia nuziale.