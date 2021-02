Walter Zenga, l’ex Marina Perzy confessa: “Volevo fare causa all’Inter perché…”

Walter Zenga con la vicenda di suo figlio sta facendo molto parlare di sé ritornando alla ribalta della cronaca rosa nazionale. Marina Perzy, showgirl di successo negli anni Ottanta, che con Walter Zenga ebbe una relazione, si è raccontata a Novella 2000. La donna ha rivelato come è nata la relazione tra lui e l’uomo ragno, mentre nel 1985 era sposato con Elvira Carfagna. Al settimanale la Perzy ha rivelato:

“Voglio precisare che la nostra storia è partita da lui, non da me. Mi ha corteggiata all’incirca per un anno. Io sono stata conquistata dalla sua costanza nel corteggiarmi e dal suo essere impulsivo. Ma ero ben cosciente che aveva una moglie, una famiglia. Il nostro è stato un amore travolgente e impossibile da gestire. Quando ci siamo dovuti separare abbiamo avuto a che fare con dei parametri di comportamento imposti dalla società. Per un momento pensai di fare causa all’Inter perché mi aveva rovinato la carriera” – ha detto.

Parlando del litigio tra Walter e suo figlio Andrea che nella casa del Grande Fratello Vip ha accusato il padre di esser stato assente per la maggior parte della sua vita, la Perzy ha difeso l’ex portiere:

“Anche se non conosco tutti i dettagli della vicenda, non credo sia tutta colpa sua. Oggi i ragazzi si ergono spesso a giudici, anche per poco. Ma Walter è uno che ai figli ci tiene” – ha detto.

Walter Zenga ha confessato di aspettare il figlio dopo l’uscita dal reality per chiarire: “Sono sicuro che, quando uscirà dalla casa, Andrea mi chiamerà. E se non lo farà lo farò io. Dobbiamo sederci a un tavolo parlarci a quattrocchi senza le telecamere. La verità è quella che ci raccontiamo noi. Quando lui va in tv e dice che al matrimonio di Jacopo c’è stato un saluto e basta mi girano le scatole perché non è vero, questo mi fa molto arrabbiare”.