Wanda Nara denuncia la sua domestica: ecco cosa è successo

Senza alcuna ombra di dubbio Wanda Nara è uno dei personaggi televisivi più amati e chiacchierati all’interno del mondo del web. Di recente, il la nota showgirl ha denunciato la sua domestica. Il motivo? Quest’ultima avrebbe reso pubblico un audio sul presunto divorzio con Mauro Icardi. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Wanda Nara torna ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono state alcune dichiarazioni in cui lei stessa ha affermato di aver preso seri provvedimenti per punire il comportamento della sua domestica.

Nei giorni precedenti, Carmen Cisnero, la domestica della showgirl, avrebbe fatto circolare sul web un audio in cui si sentiva la showgirl affermare di essere pronta a divorziare con Mauro Icardi. Alla luce di questo, la coppia non ci ha pensato due volte a smentire il gossip in questione. Tuttavia, Wanda Nara ha ricorso a qualcosa di ancora più estremo: denunciare Carmen Cisnero.

A darne l’annuncio è stata lei stessa attraverso i suoi account social. Queste sono state le sue parole:

Procedo per vie legali in virtù delle manifestazioni pubbliche e delle continue minacce mediatiche della signora María Carmen Cisnero Reboledo, che continua a raccontare storie sulle mie intimità, sulla mia famiglia e soprattutto sui miei figli minorenni.

Carmen Cisnero accusa Wanda Nara e Mauro Icardi

Tuttavia, non è la prima volta che Carmen Cisnero finisce al centro dei gossip. Infatti, non molto tempo fa la donna aveva dichiarato di non ricevere gli stipendi da parte della famiglia Icardi da ben due anni: