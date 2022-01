Mauro Icardi licenzia il suo bodyguard per le confessioni d'amore a Wanda Nara, ecco tutti i dettagli

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia che ha lasciato il mondo del web senza parole. Stando ad alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, sembra che Mauro Icardi abbia licenziato il suo bodyguard dopo che quest’ultimo avrebbe confessato il suo amore per Wanda Nara. Scopriamo cosa è successo nel dettaglio.

Mauro Icardi non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Il celebre calciatore è finito di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderlo protagonista di un gossip è stato il licenziamento nei confronti del suo bodyguard. Ecco tutti i dettagli.

Dopo lo scandalo che ha coinvolto il triangolo tra China Suarez, Mauro Icardi e Wanda Nara, sembra che tra la showgirl e il celebre calciatore siano emersi nuovi problemi. Questa volta è stato il bodyguard del calciatore del PSG a mettere di nuovi in discussione il matrimonio della coppia.

Infatti, Agustin Longueira si è lascato andare ad alcune piccanti confessioni. Lui stesso ha deciso di dichiarare i suo sentimenti nei confronti della showgirl attraverso i social network. Si tratta di dichiarazioni che hanno suscitato l’ira di Mauro Icardi il quale ha provveduto a licenziarlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝕄𝔸𝕌ℝ𝕆 𝕀ℂ𝔸ℝ𝔻𝕀 (@mauroicardi)

Mauro Icardi: Agustine Longueira risponde alle domande piccanti su Wanda Nara

In particolare, la guardia del corpo ha deciso di rispondere ad alcune domande dei suoi seguaci sul suo profilo Instagram. Un utente gli ha chiesto se gli piacesse Wanda Nara e lui ha risposto di sì. Queste sono state le sue parole:

La amo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝕄𝔸𝕌ℝ𝕆 𝕀ℂ𝔸ℝ𝔻𝕀 (@mauroicardi)

Non è tutto. In un secondo momento sono arrivate domande ancora più piccanti da parte dei suoi followers alle quali Longueira ha acconsentito. Alla luce di questo Icardi non ci ha pensato due volte a licenziarlo. A confermare il suo licenziamento è stato anche Rodrigo Lussich, giornalista argentino molto vicino alla coppia: