Wanda Nara, il padre parla della malattia di sua figlia: “Le sue parole mi hanno scioccato”

La notizia della malattia di Wanda Nara è stato un colpo al cuore per tutti. Nel corso delle ultime ore Andrés Nara, padre della moglie di Mauro Icardi, ha rotto il silenzio e si è esposto in merito alla notizie delle condizioni di salute di sua figlia. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

I rapporti tra Wanda Nara e suo padre Andrés non sono stati sempre buoni. Nel corso delle ultime ore l’uomo ha deciso di rompere in silenzio ed ha rivelato come sta dopo aver appreso la notizia della malattia di sua figlia. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Ho letto le sue dichiarazioni e mi ha scioccato. Sui social dice di stare bene e che non ha intenzione di fare alcun trattamento, ma dopo tre giorni mi ritrovo a leggere tutto il suo racconto mentre faccio colazione e posso dire di essere preoccupato.

In seguito, il padre della moglie di Mauro Icardi ha aggiunto:

Hanno deciso così mentre Valentino rimane a giocare al River. Maxi vorrebbe tenere tutti e tre i figli e portarli in Inghilterra da quel che so io. Però, lei non è d’accordo anche perché al principio non pensava che la sua situazione fosse così seria. Se invece realmente è sicura di ciò che dicono i risultati, la situazione è grave.

Successivamente Andrés Nara si è esposto in merito a Maxi Lopez e Mauro Icardi, considerandoli due padri molto attenti a molto presenti. Queste sono state le parole del padre di Wanda Nara riguardo i due calciatori: