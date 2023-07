Wanda Nara, il gesto di Mauro Icardi per sua moglie sorprende: cosa ha deciso di fare

Il calciatore potrebbe cambiare squadra e trasferirsi in Argentina per stare vicino a sua moglie: l'indiscrezione

In questi ultimi giorni il nome di Wanda Nara ha occupato ampio spazio nelle pagine dei giornali di cronaca rosa. Dopo i numerosi rumors emersi riguardo il suo stato di salute, l’influencer ha deciso di rompere il silenzio. In seguito alla diagnosi di una presunta leucemia, la moglie di Mauro Icardi è intervenuta chiedendo di rispettare la privacy della famiglia soprattutto per tutelare i suoi figli.

Qualche giorno fa è iniziata a circolare una notizia su Wanda Nara che ha lasciato tutti i suoi fan senza parole. In seguito al ricovero della moglie di Mauro Icardi in Argentina e in seguito alla notizia di alcuni esami sballati, alcuni giornalisti hanno reso pubblica una notizia choc:

Wanda Nara ha la leucemia.

In seguito alle voci messe in circolazione, la diretta interessata è stata costretta ad intervenire sulla sua pagina Instagram dove ha pubblicato un lungo post in cui ha richiesto a tutti di rispettare la privacy della sua famiglia in modo da tutelare i suoi figli.

In questi giorni un altro gossip si è abbattuto sulla famiglia Icardi. Stando alle voci in circolazione, pare che il calciatore abbia deciso di trasferirsi in Argentina in modo da stare il più vicino possibile a sua moglie. Stando a quanto emerso dai media sudamericani, pare che l’attaccante sia pronto a nuove trattative che lo vedranno protagonista proprio in Argentina.

Al momento si tratta solamente di voci non ancora confermate né smentite dai diretti interessati. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori aggiornamenti in merito alle condizioni di salute di Wanda Nara e se Mauro Icardi si trasferirà in Argentina per supportare e stare vicino alla sua amata.