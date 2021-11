Lo scontro delle donne alfa nella casa del Grande Fratello Vip rischia di continuare anche fuori dalla casa di Cinecittà. Raffaella Fico di perdonare Soleil Sorge non ci pensa proprio.

L’ex compagna di Mario Balotelli non riesce a digerire le parole della giovane influencer ripetute per ben due volte. “Bye Bi**c” infatti sembra che proprio non sia gradito dalla modella.

Raffaella Fico non ha fatto mistero di aver legato al dito la questione per poi portare in tribunale la ragazza. E ha poi spiegato in un’intervista successivamente:

Se l’ho denunciata? Sì, sono una madre e una donna. Soleil mi ha insultata in tivù e adesso io la porto in tribunale. Determinate cose non vanno dette a nessuno. Abbiamo avuto discussioni accese, ma durante il reality sono sempre stata educata e composta con lei. A me dà fastidio il suo non essere vera. Purtroppo percepisco quando le persone non lo sono. Lei non mi trasmetteva mai emozioni. Per me il suo modo di fare era finto. Non ho mai visto sincerità da parte sua.

Se a Soleil Sorge la cosa non tange, qualcuno fuori dalla casa fa le veci della ragazza. Si tratta di Wendy Kay, la mamma della giovane influencer che ha fatto un bel passo indietro.

Durante una pausa a Pomeriggio Cinque, la donna ha spiegato molto velocemente di essere mortifica per questa storia e aggiunge con grande sportività: “Chiedo scusa a Raffaella Fico, e spero che si metta fine a tutto questo.”

Saranno gradite queste parole dalla mamma di Pia oppure la guerra continuerà?