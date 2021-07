Wentworth Miller, conosciuto al grande pubblico per il suo straordinario successo come attore protagonista in Prison Break, ha annunciato di essere autistico. L’uomo ha dato questa notizia, per lui stesso spiazzante. Il racconto è stato fatto con un lungo post.

Era stata preceduta da una autodiagnosi, seguita poi da una formale. È stato un processo lungo, tortuoso e ho pensato che fosse necessario un aggiornamento, essendo io un uomo di mezza età e non un bambino di 5 anni.

L’uomo è a conoscenza della diagnosi già da un po’ di tempo, ma ne ha voluto parlare solo ora. Nel suo lungo post ha voluto essere chiaro e non farsi portavoce di una cosa che non conosce bene. Come lui stesso ammette, della sua patologia sa ben poco, ma è disposto a divulgare profili che, invece, fanno informazione quotidiana.

Non voglio correre il rischio di essere improvvisamente una voce forte, però male informata. Della comunità #autistica (questo lo so) è stata più volte al centro di dibattiti. Si è parlato a sproposito e io non desidero fare altri danni. Solo alzare la mano, dire: “Sono qui. Ci sono stato (senza rendermene conto)”.

Se qualcuno è interessato ad approfondire #autismo + #neurodiversità, vi indicherò numerose persone che condividono contenuti riflessivi, stimolanti su Instagram, TikTok… con cui spacchettare la terminologia. Aggiungendo sfumature. Combattere lo stigma.

L’attore di Prison Break, quindi, dovrà fare i conti con questa patologia. Da un po’ non è più apparso sul grande schermo come lui stesso ha ammesso dopo il suo coming out, ha voluto prendersi una pausa.