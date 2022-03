Chris Rock ha fatto una battuta sgradevole nei confronti della moglie di Will Smith, scatenando la reazione aggressiva dell'attore

Nella notte passata, a Los Angeles si è tenuta la prestigiosa consegna dei premi Oscar, il più alto riconoscimento mondiale in campo cinematografico. Will Smith ha vinto la statuetta nella categoria di miglior attore protagonista, ma poco prima della premiazione ha tirato un pugno al presentatore Chris Rock. Il motivo? Una battuta sgradevole del comico verso la moglie dell’attore.

La notte degli Oscar, celebrata la notte passata al Dolby Theatre di Los Angeles, verrà ricordata per diversi motivi. Tanti protagonisti hanno sollevato la loro prima statuetta.

Tra questi figura il nome del mitico Will Smith. L’attore, diventato celebre da giovanissimo per la sua interpretazione nella sitcom “Willy, il principe di Bel Air“, grazie alla sua interpretazione nel film “Una famiglia vincente – King Richard“, ha ricevuto il premio nella categoria di miglior attore protagonista.

Poco prima della lettura della lettera che conteneva il suo nome, però, è successo un episodio spiacevole che ha attirato l’attenzione di molti e che inevitabilmente farà discutere.

Sul palco del teatro c’era il comico e presentatore Chris Rock, che come suo solito, con la sua irriverenza, ha portato avanti una delle sue gag, coinvolgendo anche gli ospiti della serata.

Tra le vittime delle battute del comico, ci è capitata anche Jada Pinkett Smith, moglie di Will Smith. Il comico ha scherzato riguardo alla testa rasata della donna, probabilmente non sapendo che il look è dovuto alla alopecia di cui soffre da tempo.

Will, inquadrato, all’inizio ha sorriso, ma poi si è alzato, è salito sul palco ed ha sferrato un colpo al viso a Chris Rock. Tornato al suo posto, con aria non più così serena, ma piuttosto arrabbiata, ha detto al comico di non scherzare con il nome di sua moglie.

Le scuse di Will Smith

Un momento di tensione, forse stemperato dall’intervento di Denzel Washington e Bradley Cooper. I due attori che, in un momento di pubblicità, hanno raggiunto Smith, lo hanno abbracciato, consolato ed hanno parlato con lui per qualche minuto.

Chissà che quella chiacchierata tra i tre, non abbia convinto Will a chiedere scusa, in lacrime, proprio mentre ritirava la tanto desiderata statuetta. Queste le sue parole: