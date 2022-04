Will Smith e Jada Pinkett ad un passo dal divorzio dopo i recenti fatti che li hanno visti protagonisti. Nelle ultime ore alcune indiscrezioni rivelano una divisione patrimoniale di circa 350 milioni di dollari

Will Smith e Jada Pinkett sembrano ormai non trovare più un punto d’incontro tanto da essere pronti al divorzio. Dopo lo schiaffo dell’attore nei confronti di Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar, la famosa coppia sembrerebbe sul punto di dirsi definitivamente addio.

Il gesto di Will sembra infatti aver rovinato ed inclinato per sempre quella che era una storia d’amore già in crisi. Una brutta battuta d’arresto che sembra stia portando entrambi alla decisione di divorziare.

La brutta battuta sull’alopecia della moglie da parte del noto attore comico ha scatenato la rabbia di Will Smith che da quel momento, si trova a dover fare i conti con decisioni importanti.

Nonostante questo però, entrambi sembrano aver preso la decisione di separarsi e le indiscrezioni parlando già di una divisione del patrimonio pari a 350 milioni di dollari. A rivelare questi importanti e succulenti gossip è la fonte Heat Magazine che, avrebbe raccontato la presunta rottura iniziata dopo 25 anni di matrimonio.

Will Smith e Jada Pinkett pronti al divorzio: le indiscrezioni sul patrimonio

La fonte a Heat Magazine ha riportato il presunto divorzio che la famosa coppia starebbe affrontando dopo gli ultimi difficili momenti. “Dallo scandalo degli Oscar, la tensione tra i due coniugi è palpabile, hanno problemi da anni, ma ora sono arrivati a parlarsi a malapena” si può leggere all’interno del magazine.

“Sarebbe uno dei peggiori divorzi nella storia del mondo dello spettacolo, che andrebbe a protrarsi persino di più di quello tra Angelina e Brad Pitt” spiegano al suo interno. Un patrimonio che si aggira sui 350 milioni di dollari che, secondo la legge della California, dovrebbe essere diviso a metà con la moglie.

In passato Jada Pinkett aveva affermato di aver tradito suo marito, rendendosi così protagonista di pettegolezzi e gossip. La storia d’amore tra lei e Will Smith a distanza di 25 anni sembra essere ormai arrivata al capolinea e di non aver nessun margine di ripresa.