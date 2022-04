Will Smith non potrà prendere parte agli eventi dell'Academy per i prossimi 10 anni, né essere candidato per vincere altri Oscar

A quasi due settimane dalla Notte degli Oscar, che si è tenuta a Los Angeles lo scorso 27 marzo, è arrivata la decisione definitiva dell’Academy riguardo allo schiaffo che Will Smith ha tirato in pieno volto a Chris Rock. Il presidente ed il CEO dell’accademia hanno escluso l’attore dalla cerimonia di premiazione per i prossimi 10 anni. In seguito è arrivata anche la risposta del premio Oscar.

Sono decine le statuette consegnate ad attori, registi ed altri professionisti del mondo del cinema nella notte degli Oscar che si è tenuta lo scorso 27 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles.

Una, nella categoria di miglior attore protagonista, l’ha portata a casa anche Will Smith, per la sua strepitosa interpretazione nel film “Una famiglia vincente“.

Tuttavia, ciò di cui si è parlato di più non è stato il premio che ha vinto, ma un episodio increscioso che si è verificato pochi minuti prima della sua premiazione.

Sul palco c’era il comico Chris Rock e tra le tante battute, ne ha rivolta una a Jada Pinkett, moglie di Smith. La gag non è stata affatto gradita dall’attore, tanto che si è alzato, è salito sul palco ed ha tirato al comico uno schiaffo in pieno volto.

A quell’episodio sono seguite tante discussioni e le scuse di Smith verso tutti coloro che avevano assistito alla scena, verso l’Academy e verso lo stesso Rock.

Ad ogni modo, tutti si aspettavano una presa di posizione da parte dell’Academy. Decisione che non ha tardato più di tanto ad arrivare.

La decisione dell’Academy per Will Smith

In un comunicato, il presidente dell’Academy David Rubin e il CEO Dawn Hudson, hanno scritto:

Il Consiglio ha deciso che, per un periodo di 10 anni a partire dall’8 aprile 2022, al signor Smith non sarà consentito partecipare ad alcun evento o programma dell’Accademia, di persona o virtualmente, inclusi, a titolo esemplificativo, gli Academy Awards.

L’attore aveva già deciso di uscire dall’Academy e di rinunciare alla possibilità di votare gli attori o i film in gara. Adesso, con questa decisione, non potrà nemmeno essere candidato per le prossime 10 edizioni degli Oscar.

Repentina anche la reazione di Smith, che tramite una nota ufficiale ha detto di accettare e rispettare la scelta dell’Academy.

Scongiurata, dunque, la voce riguardante una possibile revoca del premio Oscar vinto quest’anno, che quindi rimarrà suo.