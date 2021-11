Sta per uscire, su Netflix il docufilm prodotto e diretto da Marco Tullio Giordana che ripercorre uno dei casi di cronaca nera che ha segnato di più il nord Italia. Si tratta dell’omicidio della 13 enne di Brembate Sopra Yara Gambirasio.

La 13 enne era uscita dalla palestra dove si allenava quando è scomparsa misteriosamente e dopo mesi di ricerche il suo corpo è stato trovato senza vita in un campo poco distante.

A distanza di mesi, ritenuto responsabile dell’omicidio è Massimo Bossetti, ancora oggi in carcere. Ora a parlare contratto da Fanpage.it è stato Andrea Pezzotta, leale della famiglia Gambirasio che ha spiegato:

Non c’è stato nessun accordo, nulla. La famiglia lo ha scoperto a cose fatte, solo dopo hanno fatto una telefonata a me, ma a film già confezionato. Il film non l’ho neanche visto. I Gambirasio non hanno rilasciato alcuna dichiarazione, non lo fanno in altre circostanze figuriamoci in una situazione del genere.