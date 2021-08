L’allargata famiglia Carrisi attira il pubblico e le sue curiosità ormai da diversi decenni. È vero che la fama del cantante da una visibilità notevole a tutti i membri della sua famiglia, ma è altrettanto vero che i figli di Al Bano, così come le sue due mogli, sono persone carismatiche e capaci di affrontare il mondo dello show business. Ma una delle questioni che continua a creare un certo alone di mistero è la misteriosa scomparsa di una delle figlie di Al Bano: Ylenia, soprattutto per suo fratello Yari Carrisi.

Sono molti anni ormai che di lei non si hanno più tracce e purtroppo la maggior parte dei membri della sua famiglia pensano ormai al peggio. In effetti, però, la tendenza di Ylenia, ad essere restia alle attenzioni mediatiche, lasciano un piccolo spiraglio di speranza. Yari, suo fratello, è quello che in maggior modo non ha mai perso la fede, ed ha sempre continuato a cercare sua sorella.

Di recente, le sue dichiarazioni hanno lasciato il pubblico perplesso. Carrisi jr spiega di aver avuto modo di incontrare di persona sua sorella in gran segreto. I due si sarebbero parlati a Santo Domingo. Lei avrebbe lasciato intendere al fratello di non avere la minima intenzione di ritornare sotto i riflettori.

In sostanza, l’incontro col Ylenia si sarebbe concluso con la raccomandazione di non far trapelare nulla. Una dichiarazione di un certo peso, che se vera, sarebbe assolutamente sensazionale. Risale a non molto tempo fa la prima volta in cui Yari Carrisi è riuscito a parlare della scomparsa di Ylenia in pubblico.

Queste erano state le sue parole: “Tanti anni della mia vita ho passato collezionando articoli e informazioni e andando in giro alla ricerca di Ylenia. Però a questo punto lascio che sia lei a fare il passo perché sono sicuro che lei è ancora in giro“. L’uomo continua dicendo queste parole: “Posso immaginare che forse dopo tutto il casino che è successo, dopo la sua sparizione, forse non vuole entrare in un mondo dove tutta l’attenzione è rivolta verso di lei. Questa è una delle idee che mi sono fatto”.