Yoo Joo-eun era un’attrice sudcoreana che si è tolta la vita a soli 27 anni. Ha lasciato un biglietto per la sua famiglia e per tutti coloro che l’amavano e che da sempre l’avevano sostenuta.

La giovane attrice era riuscita ad ottenere diversi ruoli, ma la sua carriera non le aveva reso la vita facile e, alla fine, l’ha portata a scegliere di compiere un gesto estremo.

A pubblicare le sue parole sul web, è stato il fratello, attraverso un post su Instagram. Parole che sono state poi tradotte da soompi.com.

Mi dispiace di avervi lasciato. Sono particolarmente dispiaciuta per mamma, papà, nonna e fratello. Il mio cuore urla che non voglio vivere. La vita senza di me può essere vuota, ma per favore vivete coraggiosamente. Vi terrò d’occhio. Non piangete. Non sono triste in questo momento. Mi sento risoluta e calma. Penso che sia perché ci ho pensato a lungo. Ho vissuto una vita così felice che era più di quello che meritavo. Ecco perché mi basta. È abbastanza. Quindi, per favore, vivete senza dare la colpa a nessuno.