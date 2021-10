Continuano le diatribe nella famiglia di Gigi Hadid e il suo compagno Zayn Malik. In questi giorni di assenza della modella, la mamma della stessa ha accusato l’uomo di averla aggredita e picchiata. Ma cos’è successo davvero?

A diffondere per primo la notizia è stato il giornale TMZ che ha aperto ufficialmente un’inchiesta giornalistica. Yolanda Hadid è stata chiara: il compagno della modella l’ha aggredita.

L’ex artista degli One Direction ha pubblicato un post in cui ha smentito categoricamente ogni accusa di aggressione. Ha ammesso che si è tenuta una litigata, ma nulla di più. Ora, lo stesso giornale ha spiegato che il ragazzo sarebbe in libertà vigilata. Sulle pagine si può leggere:

Zayn è stato accusato di 4 reati di molestie e, sebbene un documento ufficiale affermi che si è dichiarato colpevole di uno, i funzionari del tribunale ci dicono che in realtà non ha presentato alcuna contestazione. Secondo i documenti ottenuti da TMZ Zayn era a casa sua in Pennsylvania il 29 settembre, quando ci sarebbe stata una discussione familiare. Zayn avrebbe chiamato Yolanda una “fo***ta tr**a olandese”, le ha ordinato di stare lontana da sua figlia. Ha detto anche questo, anche se è difficile sapere perché.

Dati i gravi fatti e il momento delicato sembrerebbe anche che Gigi Hadid abbia lasciato al settimana della moda a Parigi per tornare a casa e cercare di capire quanto stia succedendo sotto il suo tetto.

Al momento, la sorella del cantante ha pubblicato un post in difesa del fratello. Tratto dalle memorie di suoi fratello del 2016 sul suo profilo Instagram si può leggere: