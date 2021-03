Alda D’Eusanio: “Il mio neurologo mi aveva sconsigliato il Grande Fratello VIP”

Non è stato un bel percorso quello di Alda D’Eusanio al Grande Fratello VIP: anzi è stato talmente breve che forse non possiamo neanche chiamarlo così. L’ex concorrete ora ha rotto il silenzio e ha parlato pubblicamente di quello che è successo nella casa.

La donna non ha risparmiato nessuno, prima l’attacco a Maria De Filippi definita una pessima madre a causa del troppo lavoro, poi ad Adriano Aragozzini che l’ha querelata chiedendole un milione di euro di danni da devolvere in beneficienza.

Infine, l’attacco più grave al compagno di Laura Pausini: dopo aver dichiarato che l’uomo picchiasse la cantante, Alda D’Eusanio è stata squalificata immediatamente dalla casa, e solo ora parla dell’accaduto.

Le accuse sono rivolte a Alfonso Signorini e ala produzione, la donna è rimasta male perché non le è stata data la possibilità di replica.

La cosa che più mi fa soffrire è che la rete non mi abbia permesso di scusarmi pubblicamente. Dicevo quello che mi passava per la testa, ma non avevo intenzione di offendere nessuno. Non fa parte del mio carattere.