Whatsapp, arrivano le reaction: cosa sono e come funzionano

Senza alcuna ombra di dubbio, Whatsapp è una delle piattaforme di messaggistica più amata e utilizzata dalla maggior parte degli utenti del web. Di recente sull’applicazione sono arrivate le reaction. Per i più inesperti, scopriamo insieme cosa sono e come funzionano.

Grazie alla tecnologia che nel corso dell’ultimo periodo modifica e aggiunge in continuazione nuovi modi di comunicare, Whatsapp ha un nuova funzione. Stiamo parlando dell’introduzione delle reaction all’interno della piattaforma di messaggistica più utilizzata del momento.

Già nelle scorse settimane, Mark Zuckerberg, CEO di Meta, aveva dichiarato che presto tutti coloro che utilizzano Whatsapp potevano godere di una nuova funzione, ovvero quella delle reazioni. Adesso è ufficiale: le reaction sono già disponibili sulla nota applicazione di messaggistica.

L’annuncio, giunto dallo stesso Mark Zuckerberg, è stato trasmesso attraverso il suo profilo Twitter. Queste sono state le parole scritte nel suo post:

Reactions on Whatsapp start rolling out today.

Quali sono le nuove reazioni su Whatsapp

Ma come funzionano le reaction su Whatsapp? La questione è molto semplice e segue le stesse dinamiche di Facebook. Dopo aver avviato l’applicazione, non dovete fare altro che aprire una chat e tenere premuta la nuvoletta del messaggio per reagire con una delle emoji disponibili. Queste ultime sono sei: il pollice verso l’alto, il cuore, la faccina che ride, la faccina stupita, la faccina che piange, le due mani che si danno il cinque.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mian Omer (@mian.tweets)

Dopo Whatsapp, le reaction arrivano anche su Telegram

Tuttavia non è solo Whatsapp a godere di questa nuova funzione. Infatti, dopo Facebook, la possibilità di rispondere ad un messaggio tramite una emoji è disponibile anche su Telegram. Anche su quest’altra piattaforma di messaggistica è stato introdotto il medesimo servizio.