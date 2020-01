Come usare in modo sicuro TikTok Come usare in modo sicuro TikTok: le regole valgono per adolescenti e anche per adulti in cerca di capire il loro mondo

TikTok è sicuramente l’app del momento. Moltissimi i ragazzini che si sfidano, seguono le loro star preferite, caricano video, mettono like, conoscono persone. Ma quanto è sicura un’applicazione di questo tipo? Meglio fare un po’ di chiarezza. Le app amata dai nostri ragazzi non vanno mai demonizzate. Ma vanno studiate, capite e comprese. E dobbiamo insegnare ai nostri figli a fare lo stesso. Se usata bene la tecnologia può essere un valido aiuto, può spingere i ragazzi a esprimersi, ad aprirsi al mondo, a fare conoscenze. A patto che tutto avvenga nella massima sicurezza. Ecco perché tutti, adolescenti e genitori, dovremmo conoscere 10 regoli fondamentali. Non tenere nascosto l’account TikTok ai propri genitori, perché possono aiutarti a usarlo meglio e in tutta sicurezza. Mai registrarsi se non si hanno almeno 13 anni. Mai mentire sulla propria età: parlatene con mamma e papà. Scegliere sempre un nome utente di fantasia, non attivare la geo localizzazione e non dire a nessuno dove abiti. Scegliere una password difficile che non va mai condivisa con nessuno, se non con i propri genitori che la devono conoscere. Leggere sempre con attenzione, magari insieme ai genitori, i termini di servizio. Quando si caricano i video su TikTok, bisogna sapere che la piattaforma può anche pubblicarli da altre parti. Non siete voi a decidere dove andranno a finire. Non riprendere mai amici che non abbiamo 18 anni, te compreso, se non si ha il consenso dei genitori. Lo dice la legge. Non trascorrere troppo tempo su TikTok, meglio stabilire un tempo massimo per non perdersi. Scegliere con cura le opzioni sulla privacy, per evitare che altri scarichino i video, i contenuti da vedere, le persone che possono contattarti. Non pubblicare niente che ti possa mettere in imbarazzo o possa mettere in imbarazzo te o qualcun altro. Fonte: techeconomy2030