Quali sono i migliori televisori smart tv che possiamo acquistare per goderci tutti gli spettacoli più belli potendo contare sulla tecnologia più avanzata e all’avanguardia? Se devi cambiare televisore, puoi sempre contare sul bonus rottamazione 2021, anche in vista del cambio del sistema del digitale terrestre.

Su Amazon, oltre a trovare i migliori decoder tv di ultima generazione, possiamo anche trovare delle bellissime smart tv di ogni marchio, a prezzi davvero competitivi. Basta scegliere i pollici e le funzioni incluse, ordinare, chiedere del Bonus Rottamazione e in poco tempo riceveremo a casa il nostro nuovo televisore.

Ecco i 10 modelli di televisori smart tv da acquistare per ogni ambiente della casa.

Hisense 50U71QF Smart TV ULED Ultra HD 4K 50″

Fonte foto da Amazon

Hisense propone la sua televisione con unibody design a 360° superslim, in metallo e senza bordi, per poter godere il massimo dello spettacolo a tutto schermo. L’apparecchio tecnologico dispone di tecnologia dolby vision hdr e quantum dot colour, full array local dimming con gestione indipendente e Alexa integrata, offrendo nuove funzionalità direttamente dal dispositivo. La smart tv consente di poter scaricare le migliori app come Prime Video, Netflix, Dazn, TimVision, ChiliTv, Raiplay e molte altre ancora.

Televisione NIKKEI NH3221SMART da 81 cm/ 32 pollici

Fonte foto da Amazon

Il televisore smart di Nikkei da 32 pollici è una tv led con diagonale dello schermo di 81 centimetri e risoluzione dello stesso a 1366 x 768 pixel (HD Ready). Dispone di un triplo sintonizzatore integrato DVB-T2 (Codec H.265 / HEVC), DVB-C (cavo) e DVB-S2 (satellite), per poter vedere il digitale terrestre via satellite o cavo, senza altri strumenti da aggiungere. La smart tv propone il lettore multimediale con uscita USB e anche la possibilità di scaricare app in streaming come Prime Video e Netflix, con la funzione di registrazione USB. Il televisore è nero ed è dotato di telecomando incluso nella confezione.

Xiaomi Mi Smart TV P1 32 Pollici

Fonte foto da Amazon

Da Xiaomi Mi Smart Tv da 32, 43, 50 e 55 pollici: a ognuno lo schermo ideale, senza cornice e risoluzione HD dello schermo. Il televisore, già predisposto per il nuovo segnale digitale terrestre, è un’HD Led tv Flat, con risoluzione dello schermo da 1366 x 768 pixel (HD-Ready / 720p). Dispone di ricezione digitale HD triplo tuner per DVB-S2, DVB-C e DVB-T2 con HEVC. La televisione è Android TV 9.0 con Google Assistant e accesso a Play Store, con 1.5GB RAM, 8GB di memoria interna. Si possono scaricare servizi in streaming come Prime Video, Netflix, YouTube, Chromecast.

Samsung TV UE55AU7190UXZT, Smart TV 55″

Fonte foto da Amazon

Samsung è una garanzia quando si parla di smart tv. Ecco il modello da 43, 50, 55 e 65 pollici, con due varianti a disposizione: il Modello AU7175 e il Modello AU7190. L’immagine dispone della tecnologia Dynamic Crystal Color e il processore Crystal 4K per colori nitidi e ottimizzati, per una qualità della visione eccellente. Per chi gioca, il televisore mette a disposizione la tecnologia Motion Xcelerator, mentre il suono è ottimizzato grazie alla funzionalità di Adaptive Sound. Alexa, Google Assistant o Bixby sono già integrati. Si può anche collegare al pc in modalità wireless. I televisori sono già pronti per il nuovo digitale terrestre 2.0 o DVB-T2.

Metz Android 9.0 Pie TV Serie MTC6000

Fonte foto da Amazon

Metz Android 9.0 Pie TV Serie MTC6000 è disponibile in 32 o 42 pollici, quindi rispettivamente con diagonale di schermo da 81 o 106 centimetri. Il marchio tedesco propone una t v con sistema Android 9 TV e Google integrato, così si possono scaricare le app da Google Play Store. Tanti i contenuti tra cui scegliere, come Netflix e YouTube, chiedendo magari aiuto all’Assistente di Google che ti aiuta con i comandi vocali, comodi e pratici da usare. Chromecast è incorporato. Dispone anche di sintonizzatore Digitale Terrestre T2 & Satellitare S2 HEVC 10 compatibile con gli switch off previsti nel 2021/2022.

LG 43UP75006LF Smart TV LED 4K Ultra HD 43” 2021

Fonte foto da Amazon

Da LG ecco la Smart TV LED da 43, 49, 50, 55, 65, 70 e 75 pollici, con funzionalità di Alexa integrata o solo compatibile. Il modello 2021 è perfetto per adattarsi al nuovo digitale terrestre. Le immagini sono proposte in Real 4K con colori vividi e una risoluzione davvero incredibile. Il televisore dispone di Processore Quad Core 4K ed è in grado di regolare l’immagine per il massimo dell’esperienza. La smart tv consente di scaricare, tra le altre app, Disney+, Apple TV, Netflix, YouTube, LG Channels.

Sony BRAVIA KD-43X80JP – Smart TV 43 pollici

Fonte foto da Amazon

Sony Bravia Smart Tv è sicuramente la scelta di molti per l’affidabilità di un brand sempre un passo avanti. Disponibile nei modelli da 43, 50, 55, 65 e 75 pollici, dispone di processoreX1 / 4K X-Reality PRO per immagini realistiche e colori vivi, grazie a Triluminos Pro. Inoltre propone Dolby Vision / Atmos e X-Balanced Speaker per avere un’esperienza a casa come al cinema. Grazie a Google e al telecomando vocale si possono scaricare app e guardare i propri programmi preferiti.

TV LED 32″ 32LM6380PLC Full HD Smart

Fonte foto da Amazon

Ancora un televisore LG Full HD Smart DVB-T2 Bianco. Le dimensioni dello schermo sono quelle di un monitor da 32 pollici, con risoluzione del displey Full HD di 1920 x 1080 Pixel. Un televisore a Led piatto con segnale digitale DVB-C,DVB-S2,DVB-T2.

Sharp Aquos LC-32BC5E – 32″ Smart TV HD Ready LED TV

Fonte foto da Amazon

Sharp presenta Aquos LC-32BC5E, una smart tv da 32 pollici che supporta servizi internet, con connessione Wi-Fi, USB, Ethernet, HDMI, come Youtube, Netflix, Chili, Rakuten, Deezer. Il televisore è dotato di sistemi audio integrati e Active Motion, per definire meglio le immagini in movimento con fotogrammi aggiuntivi. Il surround virtuale propone a casa un’esperienza come al cinema. Si può anche installare a parete con staffa.

Philips TV Ambilight 43PUS7805/12 43″ 4K UHD TV LED

Fonte foto da Amazon

Infine, un interessante modello di smart tv di Philips. Disponibile nel modello solo Tv o Tv con Soundbar, a 43, 50, 58 e 70 pollici, il televisore con Ambilight rende più esteso lo schermo con luci LED intelligenti integrate dietro la cornice, anche per ridurre l’affaticamento degli occhi. La TV UHD 4K propone un processore P5 Perfect Picture per una migliore visione e dispone di Dolby Vision e Dolby Atmos per il massimo del realismo. Si può anche regolare il livello di luminosità. Il controllo vocale e Alexa sono integrati. Inclusi nella confezione, oltre al televisore, un telecomando, due batterie, il cavo di alimentazione, una guida e il piedistallo da tavolo. Il kit per il montaggio a parete è venduto separatamente.

Buona visione.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: