Perché tutti dovremmo conoscere la Filoxenia La Grecia ci insegna la philoxenia: l'amore degli estranei. Qualcosa che tutti dovremmo conoscere

La gente del posto definisce il concetto greco di “philoxenia”, che si traduce direttamente in “amore per gli estranei”, come un calore spontaneo che fa sentire immediatamente gli stranieri i benvenuti in un’altra terra.

Dall’antichità, con amore

Poche città al mondo competono con la storia e la cultura di Atene, qui sono nati miti e leggende, le prime forme di democrazia, i giochi e la filosofia. Tutte cose che hanno modellato la civiltà occidentale.

E delle antiche e meravigliose rovine greche che perdurano nei secoli, ecco arrivare il concetto di filoxenia, un termine che si traduce letteralmente in “amore per gli estranei”, ma che le persone locali considerano come un’accoglienza speciale che faccia sentire subito e proprio agio chi arriva nel Paese.

La Grecia oggi

L’atmosfera sempre attiva di Atene attira i greci e i viaggiatori di tutto il mondo perché lei, la capitale della Grecia è bella e vivace, ma soprattutto lo sono le persone che ti fanno sentire a casa appena metti piede nella città. Sarà il sole e quel clima così piacevole che si respira, ma chiunque sia stato ad Atene può giurare che qui l’estate sembra infinita. Del resto la città può vantare oltre 250 giorni di sole l’anno. Il clima contribuisce anche alla voglia di esplorare le isole vicine.

La gente del posto ama la sua città, vedere l’acropoli e il tempio di Zeus ogni giorno è un emozione unica che toglie il respiro, alla quale non ci si abitua mai. Ma la gente qui non è avida e anzi, ama condividere tutta questa bellezza con turisti e viaggiatori. I residenti di Atene accolgono gli stranieri svelando loro i segreti: dove trovare il cibo migliore, dove dormire e qualche chicca per un’escursione che non si trova sugli itinerari tradizionali.

Filoxenia

L’amore per il forestiero è intriso nella tradizione della cultura greca come un valore, quello sacro dell’ospitalità. È una cosa che troverete e riconoscere in Grecia perché si tratta di un principio etico fondamentale nella cultura del Paese.

La Grecia è e sempre sarà una terra di uomini ospitali e di pienezza, nel senso omerico. Tutti hanno riconosciuto questa virtù negli abitanti di Atene e della Grecia e tutti hanno espresso le parole migliori per questa terra. L’antica accoglienza riservata allo sconosciuto ospite sacro con il quale condividere il pasto, il vino, il racconto, è oggi più viva che mai e tutti dovremmo farla nostra.