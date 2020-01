Road trip in California: mare, deserti e montagne in un’unica destinazione La California che non ti aspetti: tante esperienza, un'unica destinazione

In California è davvero possibile fare tante esperienze differenti in un giorno solo. La diversità dello Stato fa sì che potreste facilmente iniziare la giornata facendo surf e finirla con un’escursione nel deserto o sciando lungo una pista innevata. Sarà sufficiente percorrere l’autostrada per vivere una giornata piena di divertimento assorbendo tutto ciò che il Golden State ha da offrire.

Dal mare alla neve

Tra surf e sci a LA: Iniziate la giornata a Venice Beach cavalcando le onde con una lezione di surf al Fun Surf LA prima di fare il pieno di avocado toast o brioche alla Pier House. Percorrete circa tre ore in auto verso nord fino alla stazione sciistica di Big Bear Mountain per arrivare alla famosa sessione di sci notturno e vedere come le abilità di surf si traducono facilmente in mosse per la pendenza.

Venice Beach

Da San Simeon alle montagne: Prendere il sole su una delle tante spiagge della costa centrale, esplorare Hearst Castle o visitare una colonia di leoni marini sono solo alcuni dei must da vivere a San Simeon. Quando ne sarete soddisfatti e sarete pronti per un’avventura al freddo, potrete dirigervi verso le piste di Mammoth Mountain o giocare sulla neve a Yosemite.

Mammoth Lakes

Una giornata di sport: Sciare la mattina e nuotare nel pomeriggio? Si può fare senza mai lasciare North Lake Tahoe. Provate a sciare o a fare snowboard sulle piste di Squaw Valley, Diamond Peak o Boreal Mountain Resort prima di dirigervi al lago per un pomeriggio di jet ski.

Lake Tahoe

Da Big Bear a Orange County: con la foresta nazionale di San Bernardino, Snow Summit e Bear Mountain, Big Bear Lake è un tesoro per gli amanti delle attività all’aperto, tra sci, snowboard ed escursioni. Quando avrete voglia di scaldarvi un po’, sono solo tre ore di auto dalla costa soleggiata di Orange County.

Dalla città alla montagna: A Los Angeles, i visitatori possono sperimentare la vita inesauribile di una città cosmopolita e, allo stesso tempo, la rilassata atmosfera della vita da spiaggia. Godetevi un favoloso brunch, costruite un castello di sabbia e poi viaggiate lungo la panoramica Highway 395 attraverso lo splendido scenario della Sierra orientale prima di arrivare nella Contea di Mono. Qui è possibile praticare sci di fondo, fare una ciaspolata o esplorare la foresta con la slitta trainata da cani.

Vino ed Inverno: gli amanti della combinata vino e oceano apprezzeranno sicuramente le spiagge incontaminate di Paso Robles e le sue cantine. Per cambiare scenario, basteranno solo tre ore per ritrovarsi a fare una ciaspolata nel Sequoia King Canyon, e circa il doppio per scivolare sulle piste del Mammoth Mountain Ski Resort.

Dal deserto al mare

Da Moro Rock a Morro Bay: Facendo base a Visalia, è facile trascorrere una giornata guardando il sole sorgere sulle montagne della Sierra Nevada e vederlo tramontare nell’Oceano Pacifico. Il viaggio da Moro Rock a Morro Rock offre ai viaggiatori più intrepidi l’opportunità di salire le scale scolpite a Moro Rock fino alla cima panoramica nel Parco nazionale di Sequoia e finire l’esperienza sulla costa presso il famoso vulcano Morro Rock nella baia di Morro.

Morro Rock

Dalle grotte marine al deserto: Iniziate la giornata in kayak visitando delle suggestive grotte marine, arrampicatevi su roccia nell’interno nel pomeriggio e terminate la serata ammirando le stelle dal vostro campeggio nel vasto deserto di Anza-Borrego, il tutto senza lasciare San Diego e dintorni.

Dall’oceano alle grotte dell’entroterra: si chiama Goat Rock Beach, ma il parco della Contea di Sonoma ospita in realtà una colonia di foche del Pacifico. Fate una passeggiata lungo la costa sabbiosa ed assolata. Nel pomeriggio, viaggiate per circa un’ora nell’entroterra fino ai vigneti della Alexander Valley, dove potrete esplorare la sua grotta di oltre 2.300 metri quadrati.