Le terme invernali sono il rifugio ideale dove recuperare il proprio benessere psicofisico e, per fortuna, in Italia ve ne sono tante -c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Da nord a sud, ecco i centri termali italiani che potete provare, per una giornata o un soggiorno da dedicare solo alla vostra bellezza e relax.

Terme di Prè Saint Didier – Valle d’Aosta

Le Terme di Pré Saint Didier si trovano ai piedi del Monte Bianco, in un bellissimo palazzo ottocentesco con un grandissimo giardino esterno.

Si tratta di un luogo davvero speciale, dove è possibile stare immersi nell’acqua calda, in una piscina all’aperto, dalla quale osservare il cielo stellato e il panorama innevato circostante.

Non solo, nelle piscine all’aperto puoi anche abbandonarti a rigeneranti idromassaggi, come le cascate, per rilassare i muscoli delle spalle e della schiena, e idromassaggi a pavimento.

Questi ultimi servono a tonificare i muscoli del dorso e dei glutei.

Per scoprire tutti i percorsi benessere offerti dalle Terme di Prè Saint Didier, puoi informarti sul l sito web www.qcterme.com.

Terme di Sirmione

Le Terme di Sirmione si trovano a metà strada tra Milano e Venezia. Queste ultime sono tra le terme invernali più antiche del nostre Paese.

La struttura è lussuosa, con tantissime piscine termali e due stabilimenti dove soggiornare.

Alle Terme di Sirmione è possibile fare diversi trattamenti estetici professionali, dai fanghi, massaggi a percorsi specifici per pelle idratata oppure per la remise en forme.

Le proprietà dell’acqua delle Terme di Sirmione svolgono un’azione esfoliante, favorisce il microcircolo e contrasta l’invecchiamento cutaneo.

Per conoscere i percorsi e tutti i servizi offerti dalla struttura, potete dare un’occhiata al sito web https://www.termedisirmione.com/it.

Albergo Terme San Lorenzo – Ischia

L’Albergo Terme San Lorenzo è tra le altre terme invernali che vi suggeriamo di provare.

La struttura si trova a Lacco Ameno – a Ischia – e si affaccia sul borgo e sulla spiaggia di San Montano.

Le Terme di San Lorenzo si trovano proprio sulle Stufe di San Lorenzo, fumarole note già in antichità, per le loro proprietà benefiche.

Cosa potete fare? Potete provare il percorso termale tra piscine esterne riscaldate ed interne.

Nella struttura ci sono saune e vasche idromassaggio. Si fanno anche cure termali mirate, come la particolarissima antroterapia, un trattamento termale in grotta.

Secondo modalità prestabilite dal medico, la persona deve permanere nella grotta per beneficiare delle azioni terapeutiche del microclima.

Maggiori informazioni potete trovarle sul sito web www.albergosanlorenzo.com.

Galzignano Terme Spa & Golf Resort – Padova

Le terme invernali Galzignano Terme Spa & Golf Resort è un luogo perfetto non solo per rigenerarsi, ma anche per trascorrere del tempo libero nel cuore dei Colli Euganei.

Qui è possibile, infatti, fare sport come giocare a golf.

Potete provare le piscine interne ed esterne e fare trattamenti che sfruttano le proprietà di fanghi.

Se volete saperne di più, il sito web è www.galzignano.it.

Terme di Saturnia – Toscana

Nel cuore della Maremma si trovano le Terme di Saturnia, dove c’è un’ampia zona libera, dove si trovano le principali cascate termali – le Cascate del Mulino e le Cascate del Gorello.

Poi c’è il centro termale dove si possono provare idromassaggi e percorsi vascolari ad acqua calda e fredda, in una delle piscine termali all’aperto.

Sono, infatti, note le proprietà terapeutiche delle acque termali di Saturnia, per recuperare il proprio benessere e rilassare corpo e spirito.

Per saperne di più, su cosa è possibile fare qui, i sito web è www.termedisaturnia.it.

Terme Sensoriali – Chianciano

A Chianciano ci sono tantissime terme invernali, ognuna da provare per vivere un’esperienza diversa.

Alle Terme Sensoriali, per esempio, ci sono diversi percorsi benessere per la cura del corpo e della mente attraverso vari trattamenti.

Potete passare dalle saune al melmarium, dove provare differenti tipi di fango, al bagno turco e idromassaggio.

Maggiori dettagli sul centro li potete consultare sul sito www.termesensoriali.it.

Parco Termale del Garda di Villa dei Cedri – Verona

Le Terme di Colà sono poco distanti da Verona e rappresentano un’oasi paradisiaca naturale da scoprire.

Qui si trovano piscine e laghetti di acque termale, caratterizzati da uno sfondo meraviglioso, la settecentesca Villa dei Cedri ed il vicino Lago di Garda.

Questa SPA naturale è proprio immersa tra piante rare e alberi secolari. Ci sono laghi, piscine con idromassaggi, ma anche fontane e cascate, con acqua termale calda.

Maggiori dettagli sul sito web www.villadeicedri.it.

Terme di Bormio

Le Terme di Bormio, sono terme invernali situate nell’Alta Valtellina ed offrono molteplici servizi.

Particolare è la grotta sudatoria ovvero un bagno turco naturale che si è formato lungo due gallerie scavate nella roccia.

Bellissima e piacevole da provare è la piscina panoramica all’aperto, a picco sulla roccia.

Volete saperne di più sulle Terme di Bormio? Questo è il sito web www.bormioterme.it.

Terme di Castrocaro – Forlì

Le storiche Terme di Castrocaro offrono un percorso tra vasche e piscine termali, saune e hammam.

Qui, ci sono poi anche percorsi che prevedono il bagno turco con cromoterapia, docce emozionali e sauna finlandese.

Maggiori informazioni e tutti gli aggiornamenti sono sul sito www.termedicastrocaro.it.

Bad Moos Dolomites Spa Resort – Sesto -Bolzano

Se volete provare le terme invernali, ma allo stesso tempo sciare, vi consigliamo il centro Bad Moos – Dolomite Spa Resort di Sesto, nella Val Fiscalina, sulle piste delle Tre Cime.

L’ acqua di questo centro termale è stato classificato come un elisir prezioso, poiché altamente mineralizzata dunque molto favorevoli alla salute.

L’acqua viene utilizzata quindi per balneocosmesi e per via inalatoria. Maggiori informazioni su www.badmoos.it.

Terme di Saint Vincent

Le Terme di Saint-Vincent sono immerse in un paesaggio incantevole, contornato dalle montagne altissime della Valle d’Aosta.

Qui è possibile fare massaggi oppure soggiornare in una suite privata con spa, abbandonando te stessa alla tranquillità del paesaggio circostante.

Maggiori dettagli sul sito laviadelleterme.it.

Terme di Merano – Alto Adige

Tra le terme invernali italiane più note ci sono quelle di Merano, conosciute infatti per la vasta gamma di cure termali legate al benessere.

Qui si svolgono anche altre tipologie di percorsi, come fitness e medical-spa.

Qui si trovano la grande vasca sportiva, la vasca con acqua di sorgente e quella con acqua salina.

Tutte le informazioni sono sul sito web www.termemerano.it/it.