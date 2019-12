Trenino Verde delle Alpi Scoprire la Svizzera attraverso scenari suggestivi e incantevoli

Svizzera bellissima, Svizzera incontaminata: ecco come scoprire il Paese in maniera totalmente inedita attraverso un viaggio tra gli scenari più affascinanti con panorami sempre differenti.

Scoprire la Svizzera autentica

Attraverso il trenino Verde delle Alpi attraverserete il cuore della catena montuosa passando dalle prospettive della valle del Rodano nel vallese per poi entrare nell’Oberland bernese dove lambirete le acque del lago di Thun con lo scenario dei monti dello Jungfrau come sfondo, in poco tempo poi arriverete a Berna, patrimonio Unesco e città ricca di cultura e storia.

Dal verde dei pascoli alpini al blu intenso delle acque dei laghi, fino al bianco più candido delle nevi delle catene montuose.

In treno nel cuore della Svizzera

Grazie al trenino Verde delle Alpi è possibile scoprire la Svizzera nei suoi luoghi più affascinanti. La prima attrazione comincia già in stazione con il Trenino Verde delle Alpi (Linea del Lötschberger). I grandi finestrini panoramici e un equipaggiamento moderno vi porteranno nel cuore delle Alpi alla scoperta della natura più bella e incontaminata del Paese.

Un nuovo modo di viaggiare, lungo la linea che da Domodossola arriva a Berna in un susseguirsi di panorami sempre differenti. Il tragitto offre inoltre una serie di escursioni abbinabili al trasporto ferroviario che renderanno unica la vostra esperienza. Nel cuore delle Alpi passando dalle prospettive della valle del Rodano nel Vallese per poi entrare nell’Oberland Bernese dove lambirete le acque del lago di Thun con lo scenario dei monti dello Jungfrau come sfondo, in poco tempo poi arriverete a Berna, patrimonio Unesco e città ricca di cultura e storia.