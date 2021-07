Gli zainetti per viaggiare devono essere scelti con cura. Ovviamente il lato estetico, seguendo i propri gusti e le proprie preferenze, ma anche le tendenze della moda del momento, non deve mancare. Ma dobbiamo fare delle considerazioni per non sbagliare acquisto. Scegliere il prodotto ideale sarà più facile dopo aver letto la nostra guida.

Cominciamo dal capire di cosa abbiamo bisogno. Oggi parleremo di zainetti non troppo grandi, per viaggi on the road non zaino in spalla, ma con una base. Giusto per andare in giro e avere tutto il giorno sempre tutto il necessario. Non solo gli effetti personali, ma anche una borraccia, qualcosa da sgranocchiare, una mappa del posto, un k-way, gli occhiali da sole, un cappellino, l’antizanzare, la miglior crema solare.

Sono molte le cose che effettivamente possono servirci durante un viaggio. Ed è per questo motivo che è sempre bene avere con sé lo zainetto migliore per poter avere sempre tutto a portato di mano, quando serve e dove serve.

Quali sono le caratteristiche migliori che zainetti per viaggiare devono avere? Ecco alcune considerazioni che possiamo fare:

Deve essere resistenti, al peso, agli urti, agli spostamenti, alla pioggia.

Gli spallacci devono essere comodi e imbottiti, così da non soffrire di mal di schiena.

Lo schienale deve essere imbottito e rigido.

Scegli uno zaino che non pesi troppo, perché tanto poi lo riempirai di tante cose, quindi meglio partire light a carico vuoto.

Se devi camminare a lungo non prendere zaini troppo grandi, a meno che non hai la possibilità di lasciare i vestiti da qualche parte.

Opta per uno zainetto con tante tasche, così potrai trovare tutto in ordine.

Scegli zaini con la rete laterale per portare la borraccia.

Lo zaino ovviamente deve essere impermeabile. Altrimenti puoi sempre optare per un copri zaino.

Fatte le nostre considerazioni, ecco delle proposte di zainetti per viaggiare da comprare su Amazon, potendo contare magari su una spedizione veloce e su un prezzo in offerta.

SEVENTEEN LONDON – Zaino ‘Wimbledon’ in rosa e grigio

Per chi ama il colore e lo stile iconico, Seventeen London propone i suoi zainetti per viaggiare “Wimbledon”, qui in rosa e grigio. La gamma di colori, però, è molto più ampia: azzurro e lilla, blu fiordaliso, blu marino e marrone, grigio e crema, grigio e giallo, grigio scuro, rosa, nero e rosso, nero, lilla, nero e marrone, rosa e blu chiaro, rosso, rosso chiaro, turchese, pastello e grigio, verde scuro e viola. Lo zaino è moderno e unisex ed è davvero molto capiente, ideale per mettere dentro tutto il nostro mondo.

Le cinghie delle tracolle sono regolabili, così da indossarlo come meglio si crede. I manici sono pratici e comodi. Dentro e fuori ci sono tanti scompartimenti, anche due laterali per le bottiglie e uno interno al riparo dalle mani di malintenzionati potenziali, per tenere al sicuro tutti i beni più preziosi. Le misure sono ideali anche per salire a bordo degli aerei (38cm x 28cm x 11cm). Lo zaino è fatto per durare nel tempo, grazie al materiale resistente e al design funzionale.

NEWHEY Zaino Porta PC

Il brand Newhey ci presenta il suo comodo zainetto per viaggiare, che durante l’anno può essere un comodo porta pc per andare al lavoro, mentre durante la vacanza può diventare il nostro inseparabile compagno di avventure. Lo zaino misura 38 x 25 x 50 cm e ha all’interno molte tasche. Una da destinare al pc oppure al tablet, un’altra per tenere libri, abiti o quant’altro e una terza tasca più una fronte per piccoli accessori. Il bello è che le tasche sono antifurto, così potrai viaggiare tranquillamente. Le due tasche laterali sono perfette per la borraccia d’acqua e l’ombrello.

Lo zaino ha anche un pratico forto per le cuffie e persino una porta USB esterna con cavo di ricarica, così da avere sempre il telefono carico usando una fonte di alimentazione mobile e ascoltare la tua musica preferita ovunque. Sulla tracolla c’è anche un sistema comodo per appendere gli occhiali da sole. Di notte, poi, il design riflettente ci permetterà di camminare al sicuro anche in zone non molto illuminate. Lo zaino è ergonomico e pensato per non pesare troppo sulle spalle e sulla schiena, evitando il sudore che si crea quando si cammina al caldo con lo zaino troppo a lungo.

Lo zainetto è in tessuto poliestere di alta qualità, durevole, resistente all’acqua e resistente allo strappo.

The North Face Surge Zaino Unisex

Dall’esperienza di The North Face, ecco uno zaino di qualità, Surge Zaino Unisex nero, ideale sia per lei sia per lui. Lo zaino è diviso in due scomparti principali. Quello frontale ha diverse tasche per tenere tutto in ordine.

Grazie al sistema di bretelle FlexVent la vestibilità è ottimale ed è in grado di non dare fastidio anche trasportandolo sulle spalle tutto il giorno. Indicato per treni e aerei, è lo strumento ideale per i nostri viaggi, sia di piacere sia di lavoro, anche grazie a una tasca piatta e foderata di pile che è perfetta per proteggere un eventuale computer portatile che vogliamo portare con noi.

Rufun Zaino Canvas Vintage

Ami gli zainetti per viaggiare dallo stile vintage? Rufun presenta il suo modello in canvas dallo stile retrò, ideale sia per la città sia per viaggiare in tutto il mondo. La borsa, da portare sulle spalle, ha una grande capacità di carico ed è unisex. La tasca principale è molto spaziosa, ma il modello è realizzato anche con una tasca interna con zip, due tasche interne aperte, due laterali. Il materiale usato è il cotone, mentre i dettagli sono in pelle. Uno zaino robusto, resistente, pratico e comodo da portare, anche grazie alla cinghia regolabile.

È disponibile in diverse varianti di colore: cachi, blu, grigio, marrone, verde, nero, vino rosso.

SKYSPER Zaino da Hiking 30L

Per uno stile più sportivo lo zaino da hiking di Skysper è perfetto. Da 30 litri, disponibile blu, blu grigio, nero, rosa e viola, è l’ideale per ogni escursione. Compatto, ma capiente, propone più cinghie di sospensione per appendere ad esempio le cuffie. Mentre la borsa laterale è ideale per trasportare la borraccia d’acqua. Tanti spazi, tanti elastici, tante tasche per tenere sempre tutto in ordine.

Lo zaino è realizzato in nylon impermeabile, con una capacità di 30 litri: è duraturo e resistente, dal design ergonomico, così da non pesare troppo su spalle e schiena. Gli spallacci sono imbottiti e regolabili, così da adattarsi a tutte le corporature. Anche la cinghia pettorale e la cintura possono essere regolate, così lo zaino non si muove. Il sistema di riduzione del carico garantisce un’attenzione nei confronti della salute della colonna vertebrale.

Buon viaggio!