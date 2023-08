Temptation Island, Greta Rossetti ha frequentato un ex protagonista di Uomini e Donne: ecco chi è

Greta Rossetti è stata senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa edizione di Temptation Island. La tentatrice è riuscita a conquistare il cuore di Mirko Brunetti, entrato nel programma per risolvere i problemi con la fidanzata Perla. Nel corso delle ultime ore un ex protagonista di Uomini e Donne ha rivelato di aver frequentato Greta e le parole spese nei confronti della tentatrice non sono passate inosservate.

Eugenio Colombo e Greta Rossetti hanno avuto una frequentazione. A rendere pubblica la notizia è stato l’ex protagonista di Uomini e Donne che in un’intervista rilasciata a ‘Di Più Tv’ si è lasciato andare ad alcune rivelazioni sulla tentatrice. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Nell’intervista rilasciata al noto giornale, Eugenio Colombo ha svelato che la tentatrice, ora fidanzata con Mirko Brunetti, è stata sempre interessata al mondo dello spettacolo. Queste sono state le sue parole.

Lavora nell’azienda di famiglia come contabile ma è sempre stata attratta al mondo dello spettacolo. Insomma è una sognatrice ma con i piedi ben piantati per terra.

E, continuando, Eugenio Colombo si è espresso su Greta Rossetti con queste parole:

Tra noi c’era attrazione, una sintonia, è stato un bellissimo rapporto. Greta è molto dolce, è una brava ragazza, anche se fisicamente è molto appariscente.

Ma non è finita qui. Nell’intervista rilasciata a ‘Di Più Tv’, Eugenio Colombo ha anche commentato il rapporto nato all’interno del villaggio di Temptation Island tra Greta e Mirko. Queste sono state le sue parole a riguardo: