Oggi vogliamo mettervi in guardia su 10 cose che i cani mangiano in modo accidentale e che possono risultare molto pericolose. Non è di certo una cosa rara che i nostri amici a quattro zampe spesso si caccino in ogni sorta di guai, soprattutto nel caso dei cuccioli.

Credit: pixabay.com

Le ossa. Tutti i cani amano sgranocchiare le ossa. Ma se cotte, queste possono rompersi in frammenti taglienti, che vanno poi a danneggiare il tratto gastrointestinale del nostro amico peloso. Le ossa grandi, invece, se ingoiate intere possono rappresentare una minaccia di ostruzione. È molto importante prestare sempre attenzione al proprio animale e portarlo dal veterinario ad ogni segnale allarmante. Vomito, diarrea e gas sono i segni che qualcosa è bloccato all’interno dell’intestino.

I calzini. Tutti i cani adorano i calzini puzzolenti dei loro proprietari. Ma anche questi possono causare un’ostruzione. È molto importante tenerli lontano dal nostro Fido.

Le palline. Quando scegliamo la palla per il nostro cane, è molto importante valutare che sia abbastanza grande da non poter essere ingerita intera. Se il tuo cucciolo ha ingoiato una pallina, il consiglio è quello di correre subito dal veterinario.

Altri oggetti pericolosi per i cani

Le rocce. I cani amano mangiare le rocce e anche queste possono portare ad ostruzioni gastrointestinali. Se si ha la sicurezza che il proprio animale abbia ingerito un pezzo di roccia grande o una manciata di sassi, è meglio contattare il veterinario e fissare una radiografia addominale. Grazie a quest’ultima, il medico potrà determinare se sarà necessario ricorrere ad un intervento chirurgico.

Credit: pixabay.com

Giocattoli. Anche la scelta dei giocattoli per il proprio amico a quattro zampe è molto importante, soprattutto per quegli animali che amano masticare. Un gioco può essere scomposto in pezzi che il cucciolo potrebbe ingoiare e rischiare così il soffocamento oppure un’ostruzione gastrointestinale.

I collant. Anche questi sono un qualcosa che i cuccioli amano masticare. Purtroppo sono molto difficili da ingoiare e si arrotolano in palline grandi e pericolose per la salute dei nostri amici a quattro zampe.

Intimo. Forse nessun proprietario ammetterebbe mai che il proprio animale ami masticare le sue mutande. Eppure succede spesso! Anche l’intimo può causare gravi ostruzioni ed è spesso necessario ricorrere alla chirurgia.

Pannocchie di mais. I nostri avanzi non sono forse la cosa che i nostri cuccioli amano di più? E spesso riescono a rubarli sotto il nostro naso in modo subdolo! Le pannocchie di mais sono un cibo molto pericoloso. Possono causare un’ostruzione mortale se non si interviene subito con un intervento chirurgico.

Credit: pixabay.com

Elastici per capelli. Questi sono forse l’oggetto che viene più lasciato in giro dalle donne. Beh, se vivi con un cane ti consigliamo di prestare attenzione. Possono danneggiare il tratto digestivo e portare al soffocamento del tuo cucciolo.

Bastoncini. Non è forse uno dei giochi che i cani amano di più? Potrebbero però rompersi in pezzi taglienti, che se ingeriti potrebbero tagliare la bocca e il tratto digestivo dell’animale. I pezzi più grandi possono invece causare un’ostruzione fatale.