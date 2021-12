La clip diventata virale dei 10 cuccioli abbandonati, salvati giusto in tempo per il Ringraziamento

Solo pochi giorni fa un gruppo di volontari ha salvato la vita a 10 cuccioli che erano stati abbandonati prima del Ringraziamento. Ora per fortuna hanno trovato una famiglia affidataria disposta a tenerli e sono in un posto sicuro.

CREDIT: YOUTUBE

Vicende simili sono davvero tristi e strazianti. Questo perché ci dimostrano ancora una volta che gli esseri umani possono esseri crudeli e malvagi con chi ne ha più bisogno.

Questi poveri cagnolini chiedevano solo di poter ricevere amore, affetto e le attenzioni della loro mamma. Tuttavia, delle persone hanno deciso che non potevano averli ed hanno scelto di abbandonarli.

I volontari di 2nd Change Rescue li hanno trovati sul ciglio di una strada, dentro un cartone. Erano soli, spaventati ed anche infreddoliti. Non avevano nulla per potersi scaldare.

CREDIT: YOUTUBE

Per i fortuna i ragazzi non li hanno lasciati in quel posto, altrimenti avrebbero perso la vita. Infatti senza nemmeno aspettare un minuto, li hanno portati in fretta nel loro rifugio.

Subito dopo, hanno preparato gli annunci per il loro affidamento. I rifugi non sono posti in cui possono vivere dei cuccioli, che hanno bisogno della loro mamma. Questo perché lì dentro, c’è confusione e i cani possono spaventarsi.

La clip diventata virale del 10 cuccioli salvati

CREDIT: YOUTUBE

Per fortuna una coppia che vive in città, appena è venuta a conoscenza della loro triste vicenda, ha deciso presto di intervenire. Non volevano farli sentire soli in questo periodo di festa.

Così li hanno portati nella loro abitazione ed i ragazzi, solo pochi giorni fa ,hanno pubblicato una loro clip, in cui sono felici e soddisfatti. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Nel filmato si vedono i cagnolini che mangiano tutti insieme e subito dopo, si sdraiano e crollano in un sonno profondo. Vederli è davvero bellissimo, poiché sono l’ennesima dimostrazione che le cure e l’amore possono fare dei miracoli.