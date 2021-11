Quella di oggi è la storia di due poveri cagnolini salvati dagli agenti di polizia. La vicenda arriva dalla Contea di Candler, dove un giorno il capitano O’ Brien e il suo vice Coursey, hanno risposto ad una chiamata su un’esplosione in una proprietà poco distante.

Una volta raggiunto il posto, sembrava che tutti fossero fuori pericolo. Ma ben presto, con lo schiarirsi del fumo, la situazione è diventata molto più terrificante.

Mentre il vento si spostava e soffiava via il fumo da un camper all’interno della proprietà, gli agenti hanno incrociato gli sguardi di due poveri cagnolini terrorizzati. Erano rimasti intrappolati e avevano rischiato di essere inghiottiti dalle fiamme.

Le condizioni dei due cagnolini

Uno dei due cani era legato ad una catena, mentre l’altro era chiuso all’interno di una gabbia di metallo.

Prima che fosse troppo tardi, i due ufficiali hanno deciso di intervenire. Si sono procurati delle tronchesi e si sono subito messi a lavoro. Ad ogni passo che facevano, il calore diventava sempre più insopportabile.

Uno dei due agenti ha tentato di tagliare la catena a cui era legato il primo cane, ma si è subito reso conto che non aveva alternative se non rimuovere l’intero collare. Una volta libero, si è recato verso il secondo.

L’animale era rimasto chiuso in una gabbia di metallo bollente. L’ufficiale, per prima cosa ha cercato di spostarla lontano dalle fiamme, ma era troppo rovente. Subito dopo ha aperto chiavistello ed ha liberato anche il secondo amico a quattro zampe, che è corso via terrorizzato.

I due cagnolini hanno trascorso le ore successive alla clinica veterinaria del posto, dove hanno ricevuto tutte le cure e le attenzioni di cui avevano bisogno. Oggi vivono tra le braccia amorevoli di una famiglia affidataria. Quando saranno definitivamente guariti, arriverà anche per loro il momento di un’adozione definitiva.

Il salvataggio dei due cuccioli si è rapidamente diffuso sul web e migliaia di persone hanno voluto ringraziare i due ufficiali, per essere intervenuti senza nemmeno fermarsi a riflettere e per aver salvato la vita di due piccoli esseri indifesi.

Se non fosse stato per loro, probabilmente, sarebbero morti tra quelle fiamme. Adesso invece potranno avere una seconda possibilità di essere felici.