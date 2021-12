Riuscite ad immaginare cosa si possa provare ad essere assaliti da un branco di animali in cerca di attenzioni? Quest’uomo della California ha sperimentato questa esperienza. Ma nulla di terrificante, non temete, perché gli animali in questione che volevano a tutti i costi la sua attenzione, erano 10 cuccioli bellissimi e dolcissimi.

Gli ultimi due anni non sono stati affatto semplici. Tutti si sono ritrovati a stare chiusi in casa per via del Coronavirus e, a volte, passare tutto questo tempo sotto stress, può portare a diventare abbastanza tesi. Questo succede sia a chi convive con qualcun altro e sia a chi è da solo.

Nei momenti di noia, tv e computer sono gli unici passatempo che fanno scorrere più veloce il tempo e i video di cuccioli su internet sono sicuramente una delle attrazioni più divertenti.

Uno dei video che ha avuto più successo durante il periodo di lockdown è proprio questo che abbiamo deciso di mostrarvi oggi.

I protagonisti sono una coppia di San Luis Obispo in California, Kim Wurster e suo marito. Loro gestiscono l’Edna Valley Golden Retriever, un’allevamento di cuccioli di Golden Retriever di razza pura che poi sono destinati alla vendita.

Il video dei 10 cuccioli che assalgono il loro papà

Nella clip video si vede Kim che è in piedi vicino a un recinto, dentro al quale ci sono 10 cuccioli di Golden Retriever di circa 7 settimane di vita. La cosa che salta subito agli occhi è l’incredibile vivacità di quei cagnolini e la loro voglia di uscire da lì dentro il più presto possibile.

Ma c’è un motivo ben preciso che spinge quei meravigliosi grovigli di pelo e ciccia a voler uscire con tutta quell’urgenza. A pochi metri di distanza, seduto a terra ad aspettarli, c’è il marito di Kim che li chiama insistentemente.

Nel video si sente Kim che chiede a suo marito: “Sei pronto?“. Alla risposta positiva dell’uomo, la donna apre il cancello e, a quel punto, tutti i cuccioli scattavo via come delle molle.

Quello che succede dopo è davvero esilarante. Quei cagnolini sembravano delle api che assalivano un gustoso vaso di miele. Il miele, in questo caso, era naturalmente il loro papà.