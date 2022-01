Due persone hanno abbandonato una cagnetta e i suoi 11 cuccioli appena nati, per poi dileguarsi nel nulla: è polemica su internet

Un episodio molto spiacevole che si è verificato qualche settimana fa nella Conte di Walton, in Florida, ha sollevato non poche polemiche sui social. Tutto è iniziato quando due persone a bordo di un furgone bianco si sono fermate di fronte alle porte del rifugio di zona, che in quel momento era chiuso al pubblico, ed hanno scaricato una mamma cagnolina con i suoi 11 cuccioli appena nati.

Le immagini della telecamera di video sorveglianza del Walton County Animal Shelter in Florida, lasciano ben poco spazio ai dubbi. Nel video si vede questo pick up di colore bianco che si parcheggia davanti alle porte del rifugio.

Da lì sono poi uscite due persone e una cagnolina nera adulta. Mentre la cucciola, confusa, si chiedeva cosa stesse succedendo, le due persone sono tornate in auto ed hanno preso un grosso scatolone di cartone e lo hanno messo proprio vicino all’ingresso.

Sebbene la struttura per cani fosse chiusa in quel momento, gli operatori del controllo animali hanno visto che lo scatolone si muoveva e sono subito andati a controllare. E menomale che lo hanno fatto, visto che quel cartone conteneva la bellezza di 11 cuccioli appena nati, tutti ammassati uno sopra all’altro, che rischiavano di morire congelati da un momento all’altro.

Il dibattito sollevato dopo l’abbandono della cagnetta e degli 11 cuccioli

L’ufficio dello Sceriffo di Contea ha raccontato ciò che era accaduto su internet ed ha anche pubblicato il video. Le autorità, con il sostegno dei volontari del rifugio, hanno sottolineato quanto fosse sbagliata l’azione compiuta da quelle due persone.

Può capitare che una persona non possa più prendersi cura di uno o più cani, ma ci sono modi e modi di lasciarli andare via.

Nel contempo, tanti utenti del web hanno espresso la loro opinione. Alcuni si sono trovati assolutamente d’accordo con i volontari e poliziotti. Altri, invece, hanno detto che lasciarli davanti al rifugio è sicuramente meglio di niente.

Questo dibattito riguardo all’abbandono di cani probabilmente non avrà mai fine. La Polizia, intanto, ha rintracciato le due persone responsabili del gesto e ora sta indagando.

Per fortuna, comunque, tutti e 12 i cagnolini stanno bene e presto troveranno delle case amorevoli in cui crescere e giocare.