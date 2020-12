15 cose che solo i veri amanti dei cani possono capire

Possono alzare le mani solo i veri amanti dei cani? Astenersi perditempo, perché oggi parleremo di 15 cose che solo chi ama alla follia questi cuccioli, che rivoluzionano le nostre vite (e le nostre case), possono comprendere fino in fondo. Ci dispiace per tutti gli altri, ma solo chi ha veramente amato un cane può capire di cosa parliamo.

Fonte Pixabay

Gli amanti dei cani sanno che potrebbero trovarsi in situazioni imbarazzanti

Soprattutto tornando a casa, se il cucciolo è rimasto tanto tempo da solo.

È inutile puntare la sveglia

Perché tanto Fido riuscirà sempre a svegliarti presto. Anzi, a volte troppo presto.

Gli amanti dei cani sanno che non potranno mai mangiare tranquilli

Perché ci sarà sempre un dolce musetto pronto a chiedere attenzioni. E magari qualche briciola di quel buon cibo che abbiamo messo nel piatto.

Fonte Pixabay

I cani sanno sempre come farci sorridere

Come quando tentano di passare in passaggi stretti con un bel bastone gigantesco di traverso.

I veri amanti dei cani comprendono i vizi dei propri pets

Come accumulare oggetti che non appartengono loro: se avete perso qualcosa, cercate prima nella sua cuccia!

Gli amanti dei cani sanno della loro insana passione per le puzzole

Ma possibile che non capiscano che è meglio star loro alla larga?

I veri amanti dei cani sanno che a letto non saranno mai soli

Anzi, se lo lasciassero tutto a Fido sarebbe meglio. Tanto è lui che occupa la gran parte del posto, non è vero?

Fonte YouTube 101 Facts

Le finestre non saranno mai pulite

Un po’ come accade con dei bambini in casa. Se loro ci mettono le mani sporche, i cani hanno il vizio di strofinarci il naso umido!

Possono metterci molto a decidersi

Per chi prende decisioni in un secondo, i cani sono davvero il modo migliore per farli andare fuori di testa.

Sanno che i cattivi odori sono compagni di vita

I vostri cani fanno le puzzette?

Fonte Pixabay

Il bagno è la loro stanza preferita

E qui adorano mettere sottosopra tutto, non è vero?

Sanno come mimetizzarsi

O meglio, noi glielo facciamo credere: non sono dei campioni a nascondino.

I peluche hanno i giorni contati con loro

Ma non è colpa di Fido, sono i peluche a provarcarlo.

Causa ed effetto, non proprio il loro forte

Per questo combinano sempre un sacco di guai in casa.

Non smetterebbero mai di scavare

Ma dove vogliono arrivare, fino all’altro capo del mondo?