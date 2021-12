Lo avevano etichettato come aggressivo e inserito nella lista per l'eutanasia: Timber salvato all'ultimo minuto da un angelo custode

Il pregiudizio, a volte, può combinare dei disastri davvero molto grossi. Uno di questi casi è quello del cagnolino Timber. Lui era finito in un rifugio ed era entrato nella lista per l’eutanasia, perché tutti lo avevano etichettato come un cane aggressivo. Per fortuna, un angelo custode è arrivato a salvarlo giusto in tempo, regalandogli così una seconda possibilità di vita.

La vita del piccolo Timber, un mix pastore tedesco chow chow, non è stata affatto semplice. Lui soffriva di Ipoplasia Cerebellare, una condizione che non gli permetteva di camminare bene e lo faceva vacillare. In più, tutti lo avevano etichettato come un cane “aggressivo“, quindi era stato tolto dalla lista per le adozioni e messo in quella per l’eutanasia.

Poco prima che avvenisse l’irreparabile, un soccorso locale ha saputo della sua storia e si è precipitato nel rifugio per salvarlo. Diane Ewart, questo il nome della volontaria che ha preso in carico il caso, ha prelevato il cucciolo e lo ha portato nella sua struttura, dove ad attenderlo c’erano tanti amici pelosi con cui fare conoscenza.

Sono bastati pochi giorni per capire che l’idea che tutti si erano fatti di timber, era completamente sbagliata. Era un cagnolino speciale con bisogni speciali, questo era vero, ma non mostrava alcun segno di aggressività.

La nuova vita di Timber

Diane ha portato il cucciolo a casa sua. Pensava che in un ambiente più tranquillo avrebbe potuto prosperare di più e sentirsi più al sicuro. Ed effettivamente così è stato.

Con il passare dei giorni Timber era diventato un cagnolino dolcissimo ed ha fatto uscire la sua personalità combattiva e vivace. Diane ha iniziato a raccontare la storia del cagnolino sul suo sito internet, sponsorizzando per la sua adozione.

Tra i tanti che hanno chiesto informazioni, una donna di nome Christina Powell e il suo fidanzato Garret hanno avuto il privilegio di essere selezionati per l’adozione. Loro vivevano ad Alberta, in Canada, quindi il viaggio per portare Timber dalla California è stato lungo e faticoso. Ma nulla di impossibile per un cucciolo così coraggioso e voglioso di vivere.

Ora lui è felice insieme alla sua nuova famiglia. Ha dei fratelli canini con cui passa tutto il giorno a giocare e una nuova sedia a rotelle su misura che lo aiuta a camminare.

Siamo cosi felici che il destino di questo splendido amico a quattro zampe abbia deciso di fargli un regalo così grande.