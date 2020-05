20 cose che i proprietari di cani non devono dimenticare 20 cose che ogni proprietario di cane deve evitare di dimenticare: voi quante ne scordate?

Quali sono le cose che i proprietari di cani non devono dimenticare mai? Per quanto facciamo sempre buoni propositi, ci sono degli aspetti che a volte scordiamo, diamo per scontati, non riteniamo importanti per Fido. Quando invece sono fondamentali.

Noi ve ne sveliamo almeno 20!

Non essere arrabbiato se salto di gioia dopo che sei tornato a casa.

Se lo faccio è perché sono felice di essere con te e finalmente di rivederti dopo una lunga giornata in cui sono stato sempre da solo. Mi piace stare con te.

Dammi il tempo di imparare

Sono uno studente che ha bisogno di un po’ di tempo per capire le cose che mi dici e le istruzioni che mi dai. Dammi il tempo di cui ho bisogno.

Dammi la tua fiducia

Devi sempre fidarti di me, come io mi fido di te ciecamente.

Non rimanere arrabbiato con me

Lo so, magari ho combinato un guaio, ma anche se sbaglio e tu mi sgridi, non rimanere arrabbiato con me per sempre. Non mi piace essere punito a lungo.

Portami in casa se fuori è freddo

Non mi lasciare fuori al freddo, sotto la pioggia o sotto il sole cocente, potrei soffrire. Fammi entrare in casa, crea un piccolo spazio per me: sarà un bel gesto!

Parla con me

Non parliamo la stessa lingua, ma ci capiamo alla perfezione comunque. E poi adoro sentire il suo della tua voce.

Consolami se ho paura

Non lasciarmi solo: solo con te al mio fianco mi sento al sicuro e protetto.

Mi ricorderò sempre di come sono stato trattato

Ricorderò chi mi ha dimostrato amore e chi, invece, mi ha trattato male.

Usciamo a passeggiare

Passeggiare in un parco, in giardino o in un bosco mi piace, perché mi fa stare bene. E se tu sei al mio fianco sono ancora più felice.

Fammi fare nuove amicizie

Siamo animali sociali, abbiamo bisogno di fare nuove amicizie, con altri cani, altri animali o altre persone, poco importa.

Premiami ogni tanto

Quando mi comporto bene, faccio qualcosa da bravo cagnolino. Ma senza esagerare!

Non picchiarmi

Non potrei mai farti del male io, perché dovresti farlo tu?

A volte ho bisogno di stare da solo

Ma non per questo ti voglio meno bene.

Mostrami il tuo mondo

Portami sempre con te, per scoprire quanto è bello il mondo con te affianco.

Insegnami cose nuove

Ho sempre voglia di imparare qualcosa di nuovo da te.

Lasciami sporcare ogni tanto

È nella mia natura!

Fammi le coccole

Non mi dispiace se mi tocchi, mi accarezzi, mi fai le coccole: significa molto per me.

Fai attenzione se non sembro io

Magari sto male e sto cercando di dirtelo!

Amami anche quando sarò vecchio

Perché sono sempre io, quel cucciolo che hai tanto amato.

Vieni con me nel mio ultimo viaggio

Non mi lasciare solo prima di andare sul ponte dell’arcobaleno, rimani al mio fianco fino all’ultimo respiro.