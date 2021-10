Eruzione vulcano Canarie: 4 cani intrappolati dalla lava aspettavano di essere salvati ma sono spariti

Questa è la storia di 4 cani intrappolati nella lava che da soli non riescono a mettersi in salvo. Aspettano di essere salvati e in città si sono mobilitate tutte le autorità preposte al soccorso e al salvataggio insieme a volontari che cercano di aiutare come possono. Come finisce questa storia? I cuccioli riusciranno a mettersi in salvo?

I cani sono rimasti intrappolati tra la lava in uno stagno, dopo l’eruzione del vulcano Cumbre Vieja a La Palma. Solo con l’uso dei droni si può dar loro da mangiare e acqua fresca per sopravvivere.

La compagnia Aerocámaras si sta adoperando per concludere con successo l’operazione di salvataggio così da portare in salvo gli animali a rischio. Con droni cargo si assicurano che i cuccioli stiano bene.

La compagnia di soccorritori, inoltre, sta pensando a come portare via i cani da quel luogo. Stanno creando un sistema di reti per poterli spostare uno alla volta e trarli in salvo in tutta sicurezza.

Un giorno però i cani sono scomparsi dallo stagno di Todoque dove sono stati visti l’ultima volta e dove si erano rifugiati dopo l’esplosione del vulcano che ha causato molti danni, anche agli animali.

Dove sono finiti i cani intrappolati nella lava dopo l’eruzione del vulcano a La Palma?

Finora non si sa nulla di loro, sperano di localizzarli per procedere al salvataggio, ma nessuno ha la più pallida idea di dove siano finiti quegli animali. Forse hanno trovato un rifugio che i soccorritori non sono ancora riusciti a individuare?

La società Volcanic Life, incaricata della logistica per portare loro acqua e cibo, ha effettuato 74 voli con droni per nutrirli, ma da lunedì non si sono più fatti vedere in quello stagno. Forse si sono nascosti in uno degli edifici presenti sull’isolotto per proteggersi al caldo. Ma le telecamere termiche non li hanno rilevati.