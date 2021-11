L'ex proprietario aveva chiuso i 4 cuccioli in una federa di un cuscino e li aveva gettati in un cassonetto della spazzatura

Questa triste storia racconta la terribile disavventura che 4 cuccioli hanno dovuto affrontare a poche ore dalla loro nascita. Qualche persona incredibilmente cattiva, non volendoli e non sapendo cosa farne, li ha chiusi in una federa di un cuscino e li ha gettati nel cassonetto, non curandosi del fatto che quel gesto significava praticamente ucciderli.

Questo mondo, purtroppo, è pieno di persone terribili e insensibili che non riescono a cambiare il loro essere meschini nei confronti degli animali. Può capitare che una persona non voglia badare a un cane o che non possa, per un motivo o per un altro. Tutto ciò, però, non giustifica affatto il fatto che maltrattino gli stessi animali o che li abbandonino in situazioni di rischio.

Ci sono decine di modi in cui liberarsi in sicurezza di un cucciolo. Portarli nel rifugio della città, ad esempio, consegnandolo nelle mani di volontari esperti, è quello più congeniale in situazioni di questo tipo.

Per fortuna, lo stesso mondo è pieno anche di persone gentili ed empatiche che si impegnano affinché queste creature sofferenti possano avere le loro possibilità di vita felice.

La vicenda che vi raccontiamo oggi è capitata in Brasile, a Sao Vicente, nei sobborghi di San Paolo. Dei netturbini stavano svolgendo il loro regolare turno, quando in uno dei cassonetti che stavano svuotando hanno notato qualcosa di strano.

C’era una federa di un cuscino cucita, che sembrava muoversi e far rumore. L’abbiamo aperta e abbiamo visto che dentro c’erano 4 cuccioli appena nati. Una scena terribile. Qualcuno li aveva messi lì dentro con l’intenzione di liberarsene.

La nuova vita dei 4 cuccioli

I cagnolini avevano gli occhi e le orecchie ancora chiusi. Per non parlare dei cordoni ombelicali ancora attaccati ai loro pancini.

I netturbini, con l’aiuto di un fornaio che aveva assistito alla scena, hanno contattato il veterinario di zona che a sua volta è subito intervenuto sul posto.

Passeranno settimane prima che i cuccioli riescano a riprendersi. Ore ed ore di coccole, bagnetti caldi e cibo sano li aiuteranno a crescere bene e tornare in forze.

Il medico ha detto che quando saranno abbastanza pronti, troverà per loro delle persone che gli faranno conoscere finalmente il significato della parola amore.